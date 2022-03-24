BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın yeni hocası Valerien Ismael İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ta gözler yeni teknik direktöre çeverildi. Siyah beyazlı yönetimin ön anlaşmaya vardığı Valerien Ismael, 23:30 sularında İstanbul'a geldi.

İsmael, yapılacak son görüşmelerin ardından sağlık testlerine girecek ve ardından imzayı atacak.

Alınan kötü sonuçların ardından, sezon sonunu beklemeden teknik direktör arayışını hızlandıran Beşiktaş'ta, Valerian Ismael için prosedürler hızlandırıldı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın daha önce sözlü olarak protokol anlaşması yaptığı Fransız teknik adama, Beşiktaş yönetim de onay verdi.

Valerian Ismael, ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak.

46 yaşındaki teknik direktör, Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Brom gibi takımlarda görev almıştı.