BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi! Yeniden...

Süper Lig'de bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Beşiktaş, üçüncü hocasıyla anlaşma sağladı.
Süper Lig'de bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Beşiktaş, üçüncü hocasıyla anlaşma sağladı.
Siyah-beyazlılar, Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'i takımın başına getiriyor.
Yeni hocayla anlaşılmasının ardından takımda geleceği belirsiz isimlerin de durumu netleşiyor.
Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cyle Larin'le yolların ayrılması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşanabilir...
Takvim'de yer alan habere göre Valerien Ismael'in raporu sonrasında Kanadalı futbolcuyla yeniden masaya oturulması gündeme gelebilir.
Yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayan ve gözden çıkarılan Cyle Larin'le tekrar masaya oturulması gündeme geldi.
Fransız hocanın olumlu bir rapor vermesi durumunda, Kanadalı futbolcuyla yeni sözleşme görüşmeleri bir kez daha başlayabileceği öğrenildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 karşılaşmada görev alan Larin, 7 gol atarken 1 de asist yaptı.