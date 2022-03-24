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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi! Yeniden...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Cyle Larin'in, siyah-beyazlılarla yollarını ayırması bekleniyordu ancak yeni teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşılmasının ardından Kanadalı futbolcuyla yeniden masaya oturulabileceği kaydedildi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 08:08
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi! Yeniden...

Süper Lig'de bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Beşiktaş, üçüncü hocasıyla anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi! Yeniden...

Siyah-beyazlılar, Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'i takımın başına getiriyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi! Yeniden...

Yeni hocayla anlaşılmasının ardından takımda geleceği belirsiz isimlerin de durumu netleşiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi! Yeniden...

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cyle Larin'le yolların ayrılması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşanabilir...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi! Yeniden...

Takvim'de yer alan habere göre Valerien Ismael'in raporu sonrasında Kanadalı futbolcuyla yeniden masaya oturulması gündeme gelebilir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi! Yeniden...

Yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayan ve gözden çıkarılan Cyle Larin'le tekrar masaya oturulması gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi! Yeniden...

Fransız hocanın olumlu bir rapor vermesi durumunda, Kanadalı futbolcuyla yeni sözleşme görüşmeleri bir kez daha başlayabileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi! Yeniden...

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 karşılaşmada görev alan Larin, 7 gol atarken 1 de asist yaptı.

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