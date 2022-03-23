BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Rıdvan Yılmaz'ın peşinde! Beşiktaş'ın istediği rakam...

Geçtiğimiz sezon ciddi bir çıkış yakalayan ve Beşiktaş 'ın şampiyonluğunda pay sahibi olan Rıdvan Yılmaz için gelen tekliflerin ardından yönetimin oyuncuyu satma kararı aldığı öğrenildi.

Rıdvan'a Avrupa'dan birçok kulübün teklif yaptığı öğrenilirken en ciddi teklifin Fransız temsilcisi Lyon'dan geldiği ifade ediliyor. Takvim'in derlediği habere göre ancak Lyon'un ne kadar teklif yaptığı ya da Beşiktaş'ın ne istediği hakkında net bir rakam açıklanmadı.





