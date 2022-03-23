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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Rıdvan Yılmaz'ın peşinde! Beşiktaş'ın istediği rakam...

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlılarda sergilediği performansla A Milli Takım'a kadar yükselirken, transferin de gözdesi haline geldi. Avrupa devlerinin takibinde olan siyah-beyazlı sol beke en ciddi teklif ise Fransız ekibi Lyon'dan geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Rıdvan Yılmaz'ın peşinde! En ciddi teklif Lyon'dan

Geçtiğimiz sezon ciddi bir çıkış yakalayan ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunda pay sahibi olan Rıdvan Yılmaz için gelen tekliflerin ardından yönetimin oyuncuyu satma kararı aldığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Rıdvan Yılmaz'ın peşinde! En ciddi teklif Lyon'dan

Siyah-Beyazlı kurmaylar, 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyu geç kalmadan satarak para kazanmanın en doğru seçenek olduğu görüşünde birleştiler.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Rıdvan Yılmaz'ın peşinde! En ciddi teklif Lyon'dan

Rıdvan'a Avrupa'dan birçok kulübün teklif yaptığı öğrenilirken en ciddi teklifin Fransız temsilcisi Lyon'dan geldiği ifade ediliyor. Takvim'in derlediği habere göre ancak Lyon'un ne kadar teklif yaptığı ya da Beşiktaş'ın ne istediği hakkında net bir rakam açıklanmadı.


BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Rıdvan Yılmaz'ın peşinde! En ciddi teklif Lyon'dan

Ancak Beşiktaşlı kurmayların 8-10 milyon Euro aralığında bir rakamda ısrar ettiği ifade ediliyor. Bu arada Lyon kulübü Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna katmayı hedefliyor.

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