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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kayıp çocuk Emirhan İlkhan! Son 5 maçta...

Bu sezon 7 maçta forma giyen Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan son haftalarda adeta ortadan kayboldu. Teknik direktör Önder Karaveli'nin 17 yaşındaki futbolcuya son 5 maçta sadece 8 dakika şans vermesi camiada şaşkınlıkla karşılandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kayıp çocuk Emirhan İlkhan! Son 5 maçta...

Beşiktaş'ta "Geleceğin yıldızı" denilen genç yıldız Emirhan İlkhan'ın kulübeye hapsolması camiada şaşkınlıkla karşılandı. Siyah-beyazlıların parlayan yıldızı Emirhan'ın forma giymemesi dikkat çekerken; genç yıldızın kadroya alınmasına rağmen kenarda oturtulması taraftarın da tepkisine neden olmuştu.

Antalyaspor ile oynana kupa maçında 40 dakika forma giyerek göz dolduran Emirhan, Rizespor deplasmanında 90 dakika forma giyerek ilk golünü atmıştı. Ancak Emirhan, sonrasında forma bulmakta oldukça zorlandı.

Emirhan, Gaziantep maçına da 11 başlasa da sonrasında kulübeye mahkum kaldı. Son 12 resmi maçta sadece 2 kez 11'de başlayan Emirhan toplam 183 dakika süre alabildi. 6 maçta kadroda olmasına rağmen forma giyemeyen Emirhan, son 5 maçta sadece 8 dakika şans buldu.

Beşiktaş'ın yeni yeteneği olarak lanse edilen Emirhan'ın formadan uzak kalması "Bir yıldız daha kaydı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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