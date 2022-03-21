Beşiktaş'ta Valerien Ismael'i 3 yıldız mı önerdi? İşte kulislerdeki o iddia

OYUNCULAR MI ÖNERDİ? Valerien Ismael isminin bir anda gündeme gelmesinde Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudo'nun etkili olduğu belirtildi. 3 ismin, Ceyhun Kazancı'ya Ismael'i önermesinin ardından harekete geçildiği dile getirildi.

Öte yandan Championship de 50 maç üstü takım çalıştıran antrenörler arasında en başarılı 4. antrenör. West Bromwich'in başındayken lige 6 galibiyet 4 beraberlikle başladı. Sonra sakatlıklar oldu takım 5.liğe geriledi. O ayrıldıktan sonra şu an 12. sırada.