Beşiktaş'ta Valerien Ismael'i 3 yıldız mı önerdi? İşte kulislerdeki o iddia

Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın geçtiğimiz ay West Bromwich'ten ayrılan Fransız teknik adamla prensipte anlaştığı ve son kararı başkan Ahmet Nur Çebi'nin vereceği öğrenildi.
Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın geçtiğimiz ay West Bromwich'ten ayrılan Fransız teknik adamla prensipte anlaştığı ve son kararı başkan Ahmet Nur Çebi'nin vereceği öğrenildi.
Ahmet Nur Çebi'nin onaylaması halinde Valerian Ismael'in bu hafta İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Championship'te 3-4-3 sistemini tercih eden 46 yaşındaki hocanın, takımın gol sıkıntısı da düşünülerek tercih edildiği kaydedildi.
Fransız çalıştırıcı, kariyerinde Apollon Smyrnis, LASK Linz, Barnsley ve West Bromwcih takımlarını çalıştırdı.