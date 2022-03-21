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Beşiktaş'ta Valerien Ismael'i 3 yıldız mı önerdi? İşte kulislerdeki o iddia

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş, Farke derken Beşiktaş'ın sürpriz şekilde teknik direktör listesine giren Valerien Ismael konusu gittikçe ciddiyet kazanıyor. Siyah beyazlı yönetim, Fransız hoca ile anlaştı. Ahmet Nur Çebi de ‘tamam’ derse Valerien Ismael hafta içi İstanbul’da olacak. Beşiktaş yönetiminin hafta içinde getireceği Ismael'i bu haftaki Trabzonspor derbisinde takımın başında çıkarmak istediği iddia edildi. Öte yandan Kartal'ın 3 yıldızının, Valerien Ismael isminin öne çıkmasında etkili olduğu belirtildi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'i 3 yıldız mı önerdi? İşte kulislerdeki o iddia

Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın geçtiğimiz ay West Bromwich'ten ayrılan Fransız teknik adamla prensipte anlaştığı ve son kararı başkan Ahmet Nur Çebi'nin vereceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'i 3 yıldız mı önerdi? İşte kulislerdeki o iddia

Ahmet Nur Çebi'nin onaylaması halinde Valerian Ismael'in bu hafta İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Championship'te 3-4-3 sistemini tercih eden 46 yaşındaki hocanın, takımın gol sıkıntısı da düşünülerek tercih edildiği kaydedildi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'i 3 yıldız mı önerdi? İşte kulislerdeki o iddia

Fransız çalıştırıcı, kariyerinde Apollon Smyrnis, LASK Linz, Barnsley ve West Bromwcih takımlarını çalıştırdı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'i 3 yıldız mı önerdi? İşte kulislerdeki o iddia

OYUNCULAR MI ÖNERDİ?
Valerien Ismael isminin bir anda gündeme gelmesinde Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudo'nun etkili olduğu belirtildi. 3 ismin, Ceyhun Kazancı'ya Ismael'i önermesinin ardından harekete geçildiği dile getirildi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'i 3 yıldız mı önerdi? İşte kulislerdeki o iddia

DERBİDE SAHADA OLACAK!
Beşiktaş yönetiminin hafta içinde getireceği Ismael'i bu haftaki Trabzonspor derbisinde takımın başında çıkarmak istediği iddia edildi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'i 3 yıldız mı önerdi? İşte kulislerdeki o iddia

Öte yandan Championship de 50 maç üstü takım çalıştıran antrenörler arasında en başarılı 4. antrenör. West Bromwich'in başındayken lige 6 galibiyet 4 beraberlikle başladı. Sonra sakatlıklar oldu takım 5.liğe geriledi. O ayrıldıktan sonra şu an 12. sırada.

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