Beşiktaş'ta Valerien Ismael endişesi! İşte o istatistik

Önder Karaveli yönetiminde son haftalarda düşüşe geçen Beşiktaş, yeni teknik direktöre imzayı attırmak için önemli bir adım attı.
Takvim'de yer alan haberde, siyah-Beyazlıların Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Son olarak West Bromwich'i çalıştıran İsmail'e senelik 750 bin Euro ödeneceği belirtildi.
46 yaşındaki teknik adamın kariyeri ise büyük endişe yaratıyor. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmaya en yakın isim olan Ismael, son 8 yılda çalıştırdığı 6 takımda sadece 1 kez (Lask) sezonu tamamladı. Son olarak West Bromwich'te çalıştı. Şubat ayından itibaren işsiz...