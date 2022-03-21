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Beşiktaş'ta Valerien Ismael endişesi! İşte o istatistik

Beşiktaş'ın anlaşma aşamasına geldiği Fransız hocanın kariyeri düşündürüyor. West Bromwich'te 1.45 puan ortalaması tutturdu. Kartal'ın anlaştığı Valerien Ismael çalıştırdığı 5 takımda sadece 1 kez sezonu tamamladı. Kariyerinde hiç kupa kaldıramadı. İşte Valerien Ismael'in kariyerinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta Valerien Ismael endişesi! İşte o istatistik

Önder Karaveli yönetiminde son haftalarda düşüşe geçen Beşiktaş, yeni teknik direktöre imzayı attırmak için önemli bir adım attı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael endişesi! İşte o istatistik

Takvim'de yer alan haberde, siyah-Beyazlıların Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Son olarak West Bromwich'i çalıştıran İsmail'e senelik 750 bin Euro ödeneceği belirtildi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael endişesi! İşte o istatistik

46 yaşındaki teknik adamın kariyeri ise büyük endişe yaratıyor. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmaya en yakın isim olan Ismael, son 8 yılda çalıştırdığı 6 takımda sadece 1 kez (Lask) sezonu tamamladı. Son olarak West Bromwich'te çalıştı. Şubat ayından itibaren işsiz...

Beşiktaş'ta Valerien Ismael endişesi! İşte o istatistik

WBA ve Barnsley'de 7 ay çalışan İsmael, Lask'ta 12 ay, Apollon'da 2 ay, Nürnberg'de 5 ay ve Wolfsburg'ta 4 ay görevde kaldı. Fransız teknik adamın kariyerinde hiçbir kupa da bulunmuyor. Ayrıca son takımında 31 maç görev aldı. 1.45 puan ortalaması yakaladı. Çalıştırdığı takımlarda 2 puan ortalamasına çıkamadı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael endişesi! İşte o istatistik

Beşiktaş'ın Valerien Ismael ile anlaşma aşamasına gelmesi Siyah-Beyazlı taraftarları da bir hayli şaşırttı. Sosyal medyadaki taraftarlar Ismael'in kariyeri nedeniyle bir hayli endişeli...

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