Beşiktaş'ta Valerien Ismael endişesi! İşte o istatistik

WBA ve Barnsley'de 7 ay çalışan İsmael, Lask'ta 12 ay, Apollon'da 2 ay, Nürnberg'de 5 ay ve Wolfsburg'ta 4 ay görevde kaldı. Fransız teknik adamın kariyerinde hiçbir kupa da bulunmuyor. Ayrıca son takımında 31 maç görev aldı. 1.45 puan ortalaması yakaladı. Çalıştırdığı takımlarda 2 puan ortalamasına çıkamadı.