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BEŞİKTAŞ HABERİ - Son karar Ahmet Nur Çebi'nin! İşte Beşiktaş'ın Valerien Ismael görüşmesinin perde arkası

Spor haberi... Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası teknik direktör arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta flaş bir kararla Valerien Ismael gündeme alınmıştı. Bu isimle ilgili yeni gelişmeler yaşanırken, Başkan Çebi'nin de onaylaması halinde 46 yaşındaki çalıştırıcı ile 8 maç artı 1 yılı opsiyonlu 2 sezonluk sözleşme imzalanacağı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ - Ortaya çıktı! İşte Beşiktaş'ın Valerien Ismael görüşmesinin perde arkası

Beşiktaş'ta Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Önder Karaveli'nin geleceği ile ilgili durum netleşti. Deneyimli hocaya Hatayspor maçı öncesi yapılan toplantıda takımın başına yeni bir teknik adam getirmek için çalışma yapıldığı bilgisi iletildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Ortaya çıktı! İşte Beşiktaş'ın Valerien Ismael görüşmesinin perde arkası

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, anlaşma sağladığı Valerien Ismael hakkında Başkan Ahmet Nur Çebi'ye sunum yaptı. Çebi'nin yönetimiyle görüşerek son kararını vereceği öğrenildi. Başkan'ın onayı halinde Ismael hafta içi İstanbul'a gelecek.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Ortaya çıktı! İşte Beşiktaş'ın Valerien Ismael görüşmesinin perde arkası

ÖNDER KARAVELİ TEKNİK EKİPTE YER ALACAK
Sabah'ın haberine göre; 1 yılı opsiyonlu 2 sezonluk sözleşmeye imza atacak Fransız çalıştırıcı, ligde kalan 8 maçta da takımın başında yer alacak. Opsiyonu kullanma hakkı Beşiktaş'ta olacak. Yanında iki yardımcısını getirecek olan Ismael, senelik ise 750 bin Euro ücret verilecek.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Ortaya çıktı! İşte Beşiktaş'ın Valerien Ismael görüşmesinin perde arkası

Deneyimli hocanın teklife 'Evet' demeden önce Wolfsburg'tan öğrencisi olan Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'i arayarak siyah-beyazlı kulüp ve İstanbul hakkında bilgi aldığı kaydedildi. Bu arada Önder Karaveli sezon bitimine kadar teknik ekipte yer alacak. Yönetim, sonrası için de haziranda karar verecek.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Ortaya çıktı! İşte Beşiktaş'ın Valerien Ismael görüşmesinin perde arkası

3'LÜ SAVUNMA VAZGEÇİLMEZİ
Son çalıştırdığı takım olan West Bromwich'ten geçtiğimiz ay ayrılan Valerien Ismael'in oyun sistemi 3'lü savunma üzerine kurulu. 3-4-3, 3-5-2 dizilişlerini benimseyen genç hoca, savunma düzenine geçişte zaman zaman 5'li sistemi de kullanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Ortaya çıktı! İşte Beşiktaş'ın Valerien Ismael görüşmesinin perde arkası

Geçiş hücumunu seviyor ve ileri uçta pivot santrafor kullanıyor. Boğucu ön alan presine büyük önem veriyor. Görev yaptığı takımlarda fizik ve kondisyonu üst seviyede tutuyor. West Bromwich'te 126 kilometre koşu ortalaması tutturarak bu konudaki iddiasını ortaya koydu.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Ortaya çıktı! İşte Beşiktaş'ın Valerien Ismael görüşmesinin perde arkası

Genç oyunculara daima önem ve şans veriyor. Oynattığı ekiplerde yaş ortalaması 24'ün altındaydı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Ortaya çıktı! İşte Beşiktaş'ın Valerien Ismael görüşmesinin perde arkası

West Bromwıch, Barnsley'in başındayken Ismael'i 2 milyon Pound bonservis ödeyerek teknik direktörlüğe getirdi. Yeni görevine ligde 6 galibiyet ve 4 beraberlikle başladı. Ardından yaşanan düşüşle birlikte takımdaki bazı oyuncularla arası açılınca Fransız hoca, görevinden ayrıldı. 5. sırada bıraktığı West Bromwich şu anda 12. durumda.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Ortaya çıktı! İşte Beşiktaş'ın Valerien Ismael görüşmesinin perde arkası

İlk çıkışını üç sezon önce LASK Linz'de yapan Valerien İsmael, Avusturya ekibi ile Avrupa Ligi'nde Sporting, PSV ve Rosenborg'un olduğu grubu lider tamamladı. Son 32 turunda Alkmaar'ı saf dışı bırakırken bir sonraki turda Manchester United'a elendi.

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