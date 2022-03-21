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Beşiktaş bitiricilikte sıkıntı yaşıyor!

Teknik direktör Önder Karaveli'nin Hatayspor maçı sonrası söylediği "Bitiricilikte sıkıntı yaşıyoruz" ifadesi Kartal'ın son haftalardaki kötü gidişinin en büyük sebebi. Son 3 maçında 2 beraberlik, 1 yenilgi alan siyah beyazlılar söz konusu süreçte sadece 4 gol atabilirken kalesinde ise 5 gol gördü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Beşiktaş bitiricilikte sıkıntı yaşıyor!

Teknik direktör Önder Karaveli'nin Hatayspor maçı sonrası söylediği "Bitiricilikte sıkıntı yaşıyoruz" ifadesi Kartal'ın son haftalardaki kötü gidişinin en büyük sebebi. Son 3 maçında 2 beraberlik, 1 yenilgi alan siyah beyazlılar söz konusu süreçte sadece 4 gol atabilirken kalesinde ise 5 gol gördü.

İLK 7'DEKİLERE KAYBETTİ!
Kartal'ın şampiyonluk yarışından uzak kalmasında ilk 7 sıradaki takımlara karşı aldığı sonuçların büyük etkisi oldu. Kartal, Adana Demir, Başakşehir, Hatay, Trabzon, Alanya, Fenerbahçe ve Konyaspor'a karşı 3 puan sevinci yaşayamadı. Beşiktaş 10 maçta 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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