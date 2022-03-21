Anderson Talisca Beşiktaş'a! İşte sözleşme detayları

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Gerekirse sırtımda taşır getiririm" dediği Anderson Talisca'da artık oklar neredeyse tamamen Beşiktaş'ı gösteriyor. Al Nassr'dan ayrılmayı kafasına koyan 28 yaşındaki futbolcuya yapılan teklifin detayları da ortaya çıkmaya başladı.





GOL YOLLARINDAKİ SIKINTIYI ÇÖZECEK

Yönetimin Talisca'ya imza parası olarak 2 milyon euro, maaş olarak ise 1.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Sambacıya ayrıca şampiyonluk primi gibi seçenekler de sunulduğu kaydedildi.



