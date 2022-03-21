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Anderson Talisca Beşiktaş'a! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta bir yandan hoca konusunda gelişmeler yaşansa da yönetim diğer taraftan transfer görüşmelerini de sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bu doğrultuda gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için adımlar atan siyah beyazlıların uzun süredir gündemini meşgul eden Anderson Talisca için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, sambacıya ekstra bonusları içeren bir teklif yaptı.  Brezilya’ya dönme ihtimali de olan Anderson Talisca kısa zamanda Kartal’a evet diyecek. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Anderson Talisca Beşiktaş'a! İşte sözleşme detayları

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Gerekirse sırtımda taşır getiririm" dediği Anderson Talisca'da artık oklar neredeyse tamamen Beşiktaş'ı gösteriyor. Al Nassr'dan ayrılmayı kafasına koyan 28 yaşındaki futbolcuya yapılan teklifin detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Anderson Talisca Beşiktaş'a! İşte sözleşme detayları

GOL YOLLARINDAKİ SIKINTIYI ÇÖZECEK
Yönetimin Talisca'ya imza parası olarak 2 milyon euro, maaş olarak ise 1.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Sambacıya ayrıca şampiyonluk primi gibi seçenekler de sunulduğu kaydedildi.

Anderson Talisca Beşiktaş'a! İşte sözleşme detayları

Ya Brezilya'ya dönecek olan ya da Beşiktaş'a 'Evet' diyecek olan Talisca'nın da olumlu baktığı teklifi birkaç gün içinde kabul edeceği gelen haberler arasında.

Anderson Talisca Beşiktaş'a! İşte sözleşme detayları

Talisca transferi ile taraftarı sevindirmek isteyen Çebi yönetiminin böylece mayıs ayındaki seçime de güçlü girmek istediği biliniyor. Talisca, gol yollarında sıkıntı çeken siyah beyazlı takımın bu sorununa da son verecek.

Anderson Talisca Beşiktaş'a! İşte sözleşme detayları

ÇILGINLIK SÜRÜYOR
Talisca haberlerinin ağırlık kazandığı günden bu yana tekrar başlayan come to Beşiktaş çılgınlığı da devam ediyor.

Anderson Talisca Beşiktaş'a! İşte sözleşme detayları

Siyah beyazlı futbolseverler, oyuncunun sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarının altına bu yorumu bırakıyor. Çin'e transfer olduğu dönemden beri Beşiktaşlıların tekrar kadroda görmek istediği sambacı da bu ilgiden çok memnun.

Anderson Talisca Beşiktaş'a! İşte sözleşme detayları

28 yaşındaki sambacı, 80 resmi maça çıktığı Beşiktaş formasıyla 37 gol, 14 asistlik bir performansa imza atmıştı. Kafa, röveşata, frikik fark etmeksizin gollerini atan Talisca'nın kariyerindeki toplam gol sayısı ise 284 resmi maçta 116 gol. toplamda da 37 asisti var.

Anderson Talisca Beşiktaş'a! İşte sözleşme detayları

Al Nassr'da 8 milyon euro kazanan Talisca gideceği takımda bu rakamı kazanamayacağını bildiği için beklentisini düşürdü. Bu da transferin önünü açtı.

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