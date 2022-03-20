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Gol gerilimi!

Golün ardından taraftarlara ‘Konuşmayın’ işareti yaptı, yine tepki çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 06:50
Gol gerilimi!
Beşıktaş'ın Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada Michy Batshuayi yine sahnedeydi. Kartal'ın eleştirilen ismi, 16. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Ghezzal'in pasıyla topla buluştuktan sonra, rakiplerini geçti ve yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. Beşiktaş tribünleri tam gole seviniyordu ki hakkındaki eleştirilerden çok da hoşnut olmayan Belçikalı oyuncunun, eliyle tribünlere 'Konuşmayın' işareti yapması tepki topladı. 1-1 biten karşılaşmada tek gol Batshuayi'den gelirken siyah-beyazlı oyuncu yine kaçırdığı gollerle sahnedeydi. 53'te Güven'in pasını değerlendiremedi. 59'da Josef de Souza'nın kale önüne gönderdiği topu kafayla dışarı yolladı. Belçikalı forvet buna rağmen Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, 25 lig maçında 12 gol, 3 asiste ulaştı.
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