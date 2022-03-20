Buruk 19.03!

Beşiktaş, Hatay ile puanları paylaştı: 1-1. Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen iyah beyazlı takım, 19.03 Dünya Beşiktaşlılar Günü'nde umduğunu bulamadı. Kara Kartallar, Geçen haftaki Galatasaray yenilgisinin ardından mutlak galibiyet sahaya çıktı. Mücadeleye hızlı start veren Beşiktaş, 16. dakikada Batshuayi'nin sayısıyla avantajı da yakaladı. Golden sonra da etkisini sürdüren Kartal, 41'de ise beraberliği engelleyemedi. Kazanılan frikikte topun başına gelen Lobjanidze skoru eşitledi.

ZEMİN KARLA KAPLANDI

İkinci devrede de rakip kaleyi abluka altına alan siyah beyazlı takım, zaman zaman karla kaplanan zemine rağmen çok mücadele etti ancak bir türlü aradığı golü bulamadı. Batshuayi, Ghezzal, Rosier fırsatlardan yararlanamadı. Hatayspor kalecisi Munir'in etkili performansı da büyük alkış aldı. Beşiktaş bu sonuçla galibiyet hasretini 3 maça çıkarıp Avrupa vizesi için bir yara daha aldı. Kara Kartalların ayrıca bu sezon kendi evindeki puan kaybı da 14'e yükseldi. Beşiktaş, haftaya deplasmanda Trabzon'un konuğu...

REKOR VAR AMA GOL YOK

Beşiktaş, Hatayspor karşısında resmen bal yapmayan arı gibiydi! Siyah beyazlı takım, Hatayspor karşısında bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çektiği karşılaşmayı oynadı. Siyaz beyazlı futbolcular, Hatayspor kalesine tam 12 şut gönderdi. Ancak rakip kaleci Munir resmen şutlarda devleşti. Beşiktaş şut rekoru kırdığı mücadelede sadece 1 gol atabildi, 1 puan alabildi.

BAŞKAN MORAL VERDİ

Beşiktaş, Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin karşılaşma sonrası oyuncuları mücadeleleri nedeniyle kutladığı bildirildi. Başkanın, "Böyle bir zeminde rakibe nefes aldırmadınız. Şans yanımızda değildi. Evet kazanamadık ama ben mücadelenizi beğendim. Bunu koruyacağınızdan şüphem yok" dediği belirtildi. Futbolcuların da bu destek için başkana teşekkür ettiği kaydedildi.

İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Süper Lig'in 29'uncu haftasında 2-1 kaybedilen G.Saray maçının 11'inde 5 değişikliğe gitti. Kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine Emre Bilgin'i görevlendiren Karaveli, Umut Meraş'ın yerine Rıdvan Yılmaz, Atiba'nın yerine Josef, Kenan Karaman'ın yerine Larin, Alex Teixeira'nın yerine ise Batshuayi'yi sahaya sürdü. Orta sahada Can-Josef ikilisi görev yaparken; üç hücum silahı Batshuayi, Larin ve Güven aynı anda ilk 11'de sahaya çıktı.

'PENALTI'YA VAR ENGELİ

Beşiktaş, maçın 7. dakikasında penaltı bekledi. Rıdvan'ın ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenmek isteyen Larin, Burak Öksüz'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Larin ve Beşiktaşlılar, bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Yasin Kol, VAR ile yaptığı kısa görüşmenin ardından oyunu devam ettirdi. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, pozisyondan sonra sosyal medya hesabından, "Penaltı! Top ile oynama niyeti olmadığı için kırmızı kart!" paylaşımında bulundu.

N'KOUDOU 19 MAÇ SONRA

Son olarak 3 Aralık 2021'deki Kasımpaşa maçında görev alan Kevin N'Koudou, yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle ligdeki 14 maçta takımını yalnız bıraktı. Karşılaşmaya yedek başlayan N'Koudou, 19 maç sonra kadroda yer alırkan; Fransız oyuncu son 15 dakika Larin'in yerine oyuna girdi.