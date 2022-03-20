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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken yorumlarla değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 07:53
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - NE GOLLER YEDİK!

Beşiktaş dün maçın büyük bölümünde müthiş bir baskıyla oynadı. Özellikle ilk 35 ve son 15 dakika şampiyon takım gibiydi. Souza ve Ghezzal'ın orkestra şefliğinde; Rosier, Ghezzal, Batshuayi ve özellikle Rıdvan bindirmeleriyle Hatay'ı kendi sahasına hapsetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Savunmada Vida ve Necip savunma çizgisini orta sahaya kadar taşıdılar. 90 dakika boyunca kaleye giden 20'ye yakın gollük şutun sadece birinin gol olmasını 'gel de anlat' derseniz bunu İsviçreli bilim adamları bile açıklayamaz. Allah'ı var siyah-beyazlı takım dünkü takım seyir zevki yüksek oynadı. Yuhalanmayı kesinlikle hak etmedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Fransa ekipleri kıvamındaki Hatay hızlı hücum oyuncularıyla maça renk getirdi. Ömer Erdoğan'ın başarılı takımını bu kadar hapsedecek Türkiye'de başka takım yoktur.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Batshuayi'nin eleştirilmesi tabii ki normal ama Belçikalı sürekli golün peşinde... Bu kadar kaçırmalı mı, elbette kaçırmamalı ama bunları atsa zaten Chelsea kiralamazdı. Dün öyle fazla pozisyonların içinde kaldı ki bir ara ağlara giren topu bile çıkardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Üzülerek söylüyorum Güven dün takımını 10 kişi oynattı. Sakın ama sakın sözleşme yenilenmesin! Can da ışık var ama o da bazen oyundan kopuyor. Sezon bitti Alex'ten hala patlama bekliyoruz. Daha da çok bekleyecek gibiyiz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Son 15'te Atiba ve N'Koudou maça ağırlıklarını koyan isimler oldu. Hele hele N'koudou'nun hızı ve ortalarını da nasıl da özlemişiz. Sakatlanan Necip'in oyuna giren Serdar'ın da hatasız oynamasına alkış.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Bak Emre, yediğin golde 'hatalı değilsin' diyemem ama Lobjanidze'nin vuruşu son yıllardaki en güzel frikik gollerinden biriydi. Emre'cim; ben hayatımda hiç kalecilik yapmadım forvet oyuncusuydum fakat bu yaşıma kadar hayatta çok gol yedim, yemeye de devam ediyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Goller yenecek bunun kaçarı yok! Dün iyiydin, aferin oğlum, çalışmaya devam. Sevgili Beşiktaş yönetimi, Emre'yle hemen sözleşme uzatın. Yarın çok geç olmadan!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - KAÇSHUAYI!

Önceden sadece gol kaçırıyordu, artık kaleye girmek üzere olan topları da bir savunmacı gibi dışarı atabiliyor! Sanki yeteneklerine el konulmuş gibi! Pes!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Rıdvan Yılmaz ortaları hep sol çaprazdan rakibe yapıyor, bir kez bile sıfıra inmeyi denemiyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Larin ayağında topu tutamıyor, şut atamıyor, iki adım mesafedeki rakibe pres yapmıyor. Güven ona keza. Larin'in yerlisi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Vida sağlak olmasına rağmen, ne hikmetse topu hep kullanmadığı sol ayağında tutuyor ve rakip baskı yaptığı anda da ya topu kaptırıyor ya da kalecisine iftira gibi bir pas atıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Necip'in topa her girişi faul, topa ayak dışıyla giren ender futbolculardan ve her maç on birde!.. Bu manzara haftalardır aynı!.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Demek ki, bu hataların hiçbirini gören ve düzeltmek için çaba harcayan kimse yok! Yani.. Yanisi şu; Beşiktaş'ın hocası yok, olsa her hafta aynı kuyuya düşmez bu takım!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Tebrikler (!) Önder hocam… Aynen devam, sahada saçmala, sonra bize Beşiktaş'ı ne kadar sevdiğini anlat olur mu!? Yiyen çok nasılsa!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Haftalardır olduğu gibi dün de fırtına gibi başlayan, üst üste yakaladığı pozisyonları beceriksizce kaçıran bir Beşiktaş vardı. Malum haftalardır hasbelkader bir gol attığında kah kendi hatasıyla, kah hakemin eyyamıyla, çok geçmeden mutlaka gol yiyen bir takım görüntüsünde Beşiktaş…

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Dün son maçlardan farklı olarak Ghezzal da şut olayında sınıfta kaldı. Kepçe gibi sol ayağıyla attığı üç şut da kaleciye pas gibiydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Futbol en başta yetenekli oyuncularla oynanır. Beşiktaş'ta yetenekli ve futbol aklı olan oyuncu sayısı çok az; Ghezzal, Rosier, Josef, hepsi bu. Hal böyle olunca, nasıl maç kazanacaksınız, kazanamazsınız, kaybetmediğiniz zaman şükretmelisiniz!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - AĞIR ÇEKİM

Bu tarz sahalarda oynamak zordur. Zeminde kar yok, çim görünüyor ama altında su var. Mücadele ediyorsun ama topla istediğin şeyleri yapamıyorsun. Vakit geçtikçe saha daha da ağırlaşıyor, futbolcular da ağırlaşıyor, oyun da ağırlaşıyor. Zaten Türkiye'de futbol ağır oynanıyor; bir de saha böyle olunca ağır çekim film gibi oluyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Hatay takımı daha bir uyumlu oynadılar. Beşiktaş mücadele etmeye çalıştı ama bir oyun planı yok. Bireysel oynuyorlar. Mesela 'Ghezzal ne yapacak' belli değil. Çoğu şeyi de ondan bekliyorlar. Ona yardım eden var mı? Ben göremedim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Uzun bir zamandan sonra N'Koudou, Beşiktaş'ı biraz hareketlendirdi. Bu kadar zamandır oynamayan bir futbolcu oyuna girip 'Beşiktaş'ı hareketlendi' diyorsak gerisini siz düşünün! Böyle olduğu halde bile Batshuayi ile birkaç tane pozisyon yakaladılar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Güven ilk 11'de başladı ama şu gözüküyor ki seneye Beşiktaş'ta işi zor. Yedek kalabilir Türk futbolcu hakkından dolayı... Ama çok çalışması lazım. Vücut olarak kalın. Bayağı incelmesi ve form tutması lazım.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Hatayspor belli bütçede takımını kurmuş. Kötü de oynamıyorlar. Sakin ve etkili bir teknik adamları var. Bu da Hatayspor için kazanç.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

Hakem Yasin Kol; mümkün olduğu kadar 'oyunu kesmeyeyim' dedi doğru da yaptı. Ama futbolcuların tempo yapacak hali olmadığı için oyun akmadı. Beşiktaşlılar ilk yarıda Larin'in yerde kaldığı pozisyon için penaltı beklediler. Bana göre penaltı kararı ağır olurdu. Beşiktaş aleyhine böyle bir penaltı çalsa hakem ne düşünürlerdi?

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