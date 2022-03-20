BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - AĞIR ÇEKİM Bu tarz sahalarda oynamak zordur. Zeminde kar yok, çim görünüyor ama altında su var. Mücadele ediyorsun ama topla istediğin şeyleri yapamıyorsun. Vakit geçtikçe saha daha da ağırlaşıyor, futbolcular da ağırlaşıyor, oyun da ağırlaşıyor. Zaten Türkiye'de futbol ağır oynanıyor; bir de saha böyle olunca ağır çekim film gibi oluyor.

Hatay takımı daha bir uyumlu oynadılar. Beşiktaş mücadele etmeye çalıştı ama bir oyun planı yok. Bireysel oynuyorlar. Mesela 'Ghezzal ne yapacak' belli değil. Çoğu şeyi de ondan bekliyorlar. Ona yardım eden var mı? Ben göremedim.