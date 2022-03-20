BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den Beşiktaş-Hatayspor maçı yorumu!

İkinci devrede maç kopuk kopuk futbola döndü. Orta sahalar kayboldu, forvetlerden savunmalara yardım gelmedi. Hangi takım topu kazanırsa tehlikeli atak girişimlerinde bulunmaya başladı, her an bir taraf golü bulabilirdi. Bu bölümde kaçanların içinde de en büyük fırsatı Batshuayi değerlendiremedi. Kaçırmak atmaktan daha zordu...

Beşiktaş son 15 dakikada daha fazla risk aldı. Ama Hatayspor savunması ve de kaleci Munir iyi direndiler. Bu arada Hatayspor'un geniş alanda yakaladığı kontra fırsatları cömertçe harcanınca 90 dakika berabere sonuçlandı.