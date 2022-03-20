Alkışlar Emre’ye

Siyah-Beyazlı ekibin 18 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin, Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte A takımda ilk kez resmi bir maçta forma giydi. Bilgin, Ersin Destanoğlu'nun sarı kart cezalısı olması ve Mert Günok'un sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçında eldivenleri devraldı. Sergen Yalçın döneminde A takıma çıkartılan genç file bekçisi, daha önce A takımla antrenmanlarda yer almasına rağmen altyapı maçlarında görev alıyordu. Emre Bilgin, Hatayspor maçıyla birlikte resmi olarak ilk kez Beşiktaş'ın kalesini korudu. Emre Bilgin 2007-08'den bu yana Süper Lig'de görev alan en genç kaleci oldu. Emre ayrıca bu sezon Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen en genç file bekçisi oldu.

YEDEK KALECİ 17 YAŞINDA

Beşiktaş'ın dün akşamki maç kadrosundaki "1 numaraların" genç isimler olması dikkat çekti. Ersin Destanoğlu'nun sarı kart cezalısı, Mert Günok'un da sakatlığı sebebiyle kaleyi 18 yaşındaki Emre Bilgin korudu. Siyah-beyazlı kulübede 18'lik Emre'nin yedeği olarak 17 yaşındaki Göktuğ Baytekin oturdu.