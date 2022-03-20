Ali Gültiken Beşiktaş Hatayspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Beşiktaş dün akşam yine elinde olan bir oyunu kazanamadan maçı bitirdi. Batshuayi, Larin ve Ghezzal ile yakalanan pozisyonlar var ama bitiriş yine istenilen şekilde olmadı.

Yani Hatayspor gibi ligin önemli takımlarından birine karşı bu tür fırsatları değerlendiremediğinizde oyun daha zor hale gelir. Geldi de...