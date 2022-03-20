Haberler Beşiktaş Ali Gültiken Beşiktaş Hatayspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Ali Gültiken Beşiktaş Hatayspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Kartal bu beraberlikle puanını 46'ya çıkardı. Sabah Gazetesi yazarı Ali Gültiken de karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 09:04 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 09:49
Ali Gültiken Beşiktaş Hatayspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Zirveden uzaklaştıkça motivasyondan da düşmeler başlıyor. Maçın genel görüntüsü Beşiktaş'ın üstünlüğü yönünde. Pozisyonlar öyle...

Ali Gültiken Beşiktaş Hatayspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Rakip ceza sahasında daha fazla oynuyor. Daha çok şut, daha çok baskı var ama tabelada artı gol yok.

Ali Gültiken Beşiktaş Hatayspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bu motivasyon dediğimiz şey oyunu beraberinde çok daha coşkulu hale getiriyor. Coşkulu olmayınca o son vuruşlardaki inanç da ortaya çıkmıyor.

Ali Gültiken Beşiktaş Hatayspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Beşiktaş dün akşam yine elinde olan bir oyunu kazanamadan maçı bitirdi. Batshuayi, Larin ve Ghezzal ile yakalanan pozisyonlar var ama bitiriş yine istenilen şekilde olmadı.

Ali Gültiken Beşiktaş Hatayspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Yani Hatayspor gibi ligin önemli takımlarından birine karşı bu tür fırsatları değerlendiremediğinizde oyun daha zor hale gelir. Geldi de...

Ali Gültiken Beşiktaş Hatayspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Zaten karşınızda iyi bir rakip var. Buna kar yağışı ve ağır zemin de eklenince oyun doğal olarak daha da zorlaştı.

Ali Gültiken Beşiktaş Hatayspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Hatayspor'un maç boyunca uygulamaya çalıştığı top ayağında olan Beşiktaşlı oyuncuya yakın markaj ve baskı felsefesi de zemin şartları dolayısıyla amacına ulaştı.

Ali Gültiken Beşiktaş Hatayspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Hatayspor'un El Kaabi, Lobjanidze, Diouf gibi çok önemli forvet oyuncuları var.

Ali Gültiken Beşiktaş Hatayspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Ama Beşiktaş onlara da çok fazla pozisyon şansı tanımadı. Ölü vuruştan gelen gol belirleyici olsa da sorun rakibin yaptığında değil Beşiktaşlı oyuncuların yapamadıklarındaydı...

Ali Gültiken Beşiktaş Hatayspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Beşiktaş kazanamasa da öne çıkan birkaç isim var. Özellikle Rıdvan'ı alkışlamak gerekiyor. Hem savunmada hem hücumda yine mükemmeldi.

Ali Gültiken Beşiktaş Hatayspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Ghezzal'ın da Batshuayi ile beraber oyuna pozitif yönde katkı çabaları var.

Ali Gültiken Beşiktaş Hatayspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Batshuayi'nin attığı gol önemli ama takım kazanamayınca yine sonuç herkese eksi olarak yansıyor...

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