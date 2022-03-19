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SPOR HABERİ - Önder Karaveli Beşiktaş Hatayspor maçı sonrasında konuştu! "Oyun üstünlüğü..."

Spor haberi... Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 21:39 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 21:49
SPOR HABERİ - Önder Karaveli Beşiktaş Hatayspor maçı sonrasında konuştu! "Oyun üstünlüğü..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARAVELİ'NİN SÖZLERİ:

"Berabere biten maçlarda hemen hepsinde oyununun kontrolü bizdeydi. Ama sonuçlandırma sorunlarından dolayı, bazen de bireysel hatalardan dolayı yediğimiz gollerden kazanamadığımız maçlardı. Bugün de buna benzer senaryo oldu"

"Sadece bugün değil, önceki maçlarda da çok fazla göremedik Emirhan'ı. Sadece Emirhan'ı değil, tüm gençleri görmek istiyorum. Her maç öncesinde planda Emirhan'ı kullanabilmek var ama bir türlü fırsat veremedik. Ancak bu, onunla ilgili fikrimizi değiştirmez."

"Batshuayi'nin gol kaçırmasıyla ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Fazlaca yük onun üzerine gidiyor. Başka oyuncularımız da goller kaçırıyor. Batshuayi çok istiyor, çok zorluyor. Vuruş konusunda yaşadıkları, gol sayısını arttırmasını engelliyor."

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