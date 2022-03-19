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SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan teknik direktör hamlesi! Valerien Ismael...

Spor haberi... Son haftalarda alınan kötü sonuçlar sonrası Önder Karaveli eleştiri oklarının hedefi olurken, Siyah-Beyazlılar'dan flaş bir hamle geldi. A Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi Valerien Ismael ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamak üzere. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 01:00 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 01:00
SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan teknik direktör hamlesi! Valerien Ismael...

Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah beyazlılar, Fransız teknik adam Valérien Ismaël'le anlaşma sağlamak üzere. Beşiktaş yeni teknik direktörünü Trabzonspor maçında takımın başında çıkarmak istiyor.

OPSİYON BEŞİKTAŞ'A BAĞLI

Beşiktaş, Valerien Ismail ile 1+1 yıllık sözleşme düşünürken, sözleşmedeki opsiyon yılı siyah-beyazlı kulübe ait olacak.

750 BİN EURO

Beşiktaş, görüşmelerine devam ettiği 46 yaşındaki Valerien Ismail'e 750 bin euro yıllık ücret ödeyecek.

ALTERNATİFİ FARKE

Beşiktaş'ta Valerien Ismail'de pürüz çıkması durumunda ise alternatif olarak Daniel Farke listede yer alıyor.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

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