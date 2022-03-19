Haberler Beşiktaş Sezon bitmeden ‘hoca’ gelebilir!

Sezon bitmeden ‘hoca’ gelebilir!

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Halen görevdeki Önder Karaveli'nin tercihleri çok tartışılırken, Kara Kartal'da yaşanan son gelişmelere göre sezon bitmeden yeni bir hoca getirebilir. Yönetim, teknik direktör adımını bir an önce atarak yeni sezona hazırlanmanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Sezon bitmeden ‘hoca’ gelebilir!
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Halen görevdeki Önder Karaveli'nin tercihleri çok tartışılırken, Kara Kartal'da yaşanan son gelişmelere göre sezon bitmeden yeni bir hoca getirebilir. Yönetim, teknik direktör adımını bir an önce atarak yeni sezona hazırlanmanın hesaplarını yapıyor.
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