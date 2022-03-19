Sezon bitmeden ‘hoca’ gelebilir!

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Halen görevdeki Önder Karaveli'nin tercihleri çok tartışılırken, Kara Kartal'da yaşanan son gelişmelere göre sezon bitmeden yeni bir hoca getirebilir. Yönetim, teknik direktör adımını bir an önce atarak yeni sezona hazırlanmanın hesaplarını yapıyor.
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Halen görevdeki Önder Karaveli'nin tercihleri çok tartışılırken, Kara Kartal'da yaşanan son gelişmelere göre sezon bitmeden yeni bir hoca getirebilir. Yönetim, teknik direktör adımını bir an önce atarak yeni sezona hazırlanmanın hesaplarını yapıyor.