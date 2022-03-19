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Beşiktaş-Hatayspor maçı CANLI | Süper Lig BJK Hatay canlı izle

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. 30. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Hatayspor, Vodafone Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Galatasaray derbisini kaybeden Beşiktaş, Hatayspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 19:26
Beşiktaş-Hatayspor maçı CANLI | Süper Lig BJK Hatay canlı izle

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş 30. hafta karşılaşmasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

İki ekipte mutlak galibiyet için sahada. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Emre, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Güven, Larin, Batshuayi

HATAYSPOR: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ribeiro, Mehdi, Saba, El Kaabi, Diouf

📺 BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Beşiktaş - Hatayspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-HATAYSPOR MAÇ ÖNÜ NOTLAR

EVİNDE SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ

Beşiktaş, evindeki son 6 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlı ekip, evindeki Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor (0-4) yenilgilerinin ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti.

8 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte maç öncesi Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri halinde 31. haftadaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

Sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemiyor Welinton Souza ve Oğuzhan Özyakup da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

ÜÇ MAÇTA BİRER GALİBİYET

Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Atakaş Hatayspor ile oynadığı 3 maçta bir galibiyet alabildi. Geçen sezon deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evindeki karşılaşmayı ise 7-0 kazandı. Atakaş Hatayspor ise bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup etti.

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