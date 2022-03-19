Beşiktaş Hatay karşısında! İşte Kartal'ın muhtemel 11'i

İKİNCİLİK İÇİN KAZANMAK ZORUNDA
Siyah-beyazlılar bu sezon başarılı bir performans sergileyen rakibi Hatayspor'u mağlup ederek, Süper Lig ikinciliği şansını sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Atakaş Hatayspor ile oynadığı 3 maçta bir galibiyet alabildi. Geçen sezon deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evindeki karşılaşmayı ise 7-0 kazandı. Atakaş Hatayspor ise bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup etti.
8 OYUNCU KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta Josef, Larin, Rıdvan, Alex, Rosier ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek. Sakatlığı bulunan Welinton ile Oğuzhan da sınırda.
ERSİN CEZALI KALE EMRE'DE
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı genç file bekçisi Ersin Destanoğlu bu akşam forma giyemeyecek. Bu sezon Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve iki Galatasaray maçında sarı kart gören Ersin, cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ta Mert Günok'un sakatlığı sonrası bugünkü karşılaşmada 18 yaşındaki Emre Bilgin görev yapacak. Sakatlığı süren Pjanic'in de forma giymesi beklenmiyor.
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Emre, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Alex, Larin, Batshuayi.
HATAYSPOR: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Boudjemaa, Kaabi, Rıbeiro, Lobjanidze, Diouf.