Haberler Beşiktaş Beşiktaş Hatay karşısında! İşte Kartal'ın muhtemel 11'i

Beşiktaş Hatay karşısında! İşte Kartal'ın muhtemel 11'i

Kara Kartal, Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. Son oynanan 10 lig maçında sadece 1 yenilgi alan, evindeki son 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek hiç mağlubiyet yaşamayan siyah-beyazlılar, Hatay engelini de kazasız dönmek istiyor. Önder Karaveli sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde belirledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Beşiktaş Hatay karşısında! İşte Kartal'ın muhtemel 11'i
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Son 10 lig maçında sadece 1 yenilgi (G.Saray) alan siyah-beyazlılar, evindeki son 6 lig maçında ise hiç mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlı ekip, evindeki Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor (0-4) yenilgilerinin ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti. Beşiktaş, son iki maçında ise hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.

İKİNCİLİK İÇİN KAZANMAK ZORUNDA

Siyah-beyazlılar bu sezon başarılı bir performans sergileyen rakibi Hatayspor'u mağlup ederek, Süper Lig ikinciliği şansını sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Atakaş Hatayspor ile oynadığı 3 maçta bir galibiyet alabildi. Geçen sezon deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evindeki karşılaşmayı ise 7-0 kazandı. Atakaş Hatayspor ise bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup etti.

8 OYUNCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Josef, Larin, Rıdvan, Alex, Rosier ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek. Sakatlığı bulunan Welinton ile Oğuzhan da sınırda.

ERSİN CEZALI KALE EMRE'DE

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı genç file bekçisi Ersin Destanoğlu bu akşam forma giyemeyecek. Bu sezon Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve iki Galatasaray maçında sarı kart gören Ersin, cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ta Mert Günok'un sakatlığı sonrası bugünkü karşılaşmada 18 yaşındaki Emre Bilgin görev yapacak. Sakatlığı süren Pjanic'in de forma giymesi beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Emre, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Alex, Larin, Batshuayi.

HATAYSPOR: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Boudjemaa, Kaabi, Rıbeiro, Lobjanidze, Diouf.

DİĞER
Can Yaman kalbini o güzele kaptırdı! İşte Can Yaman’ın yeni sevgilisi!
Uğur Akkuş’la boşanma kararı alan Ebru Şallı'dan olay yaratan hareket!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor