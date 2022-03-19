Alkışlar Ghezzal’a

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, son haftalarda artan performansıyla dikkat çekiyor. Özellikle taktik idmanlarda attığı goller ve asistlerle göz dolduran yıldız oyuncunun formu ve arzusu teknik heyeti Hatayspor karşılaşması öncesi son derece mutlu ediyor.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, son haftalarda artan performansıyla dikkat çekiyor. Özellikle taktik idmanlarda attığı goller ve asistlerle göz dolduran yıldız oyuncunun formu ve arzusu teknik heyeti Hatayspor karşılaşması öncesi son derece mutlu ediyor.