Umtiti sürprizi

Gelecek sezon kadrosunu oluşturmak için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılarda birçok isim için çalışmalar sürüyor. Beşiktaş'ın kadroya katmak istediği isimlerden biri de Samuel Umtiti... Barcelona'nın kadroda düşünmediği 28 yaşındaki savunma oyuncusu için siyah-beyazlılar bir kez daha girişimde bulunma kararı aldı. Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Fransız stoper için Lyon da devreye girerken, Katalan ekibine 1+1 senelik kiralama teklifinde bulunulması bekleniyor.
Gelecek sezon kadrosunu oluşturmak için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılarda birçok isim için çalışmalar sürüyor. Beşiktaş'ın kadroya katmak istediği isimlerden biri de Samuel Umtiti... Barcelona'nın kadroda düşünmediği 28 yaşındaki savunma oyuncusu için siyah-beyazlılar bir kez daha girişimde bulunma kararı aldı. Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Fransız stoper için Lyon da devreye girerken, Katalan ekibine 1+1 senelik kiralama teklifinde bulunulması bekleniyor.