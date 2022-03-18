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Umtiti sürprizi

Gelecek sezon kadrosunu oluşturmak için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılarda birçok isim için çalışmalar sürüyor. Beşiktaş'ın kadroya katmak istediği isimlerden biri de Samuel Umtiti... Barcelona'nın kadroda düşünmediği 28 yaşındaki savunma oyuncusu için siyah-beyazlılar bir kez daha girişimde bulunma kararı aldı. Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Fransız stoper için Lyon da devreye girerken, Katalan ekibine 1+1 senelik kiralama teklifinde bulunulması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 06:50
Umtiti sürprizi
Gelecek sezon kadrosunu oluşturmak için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılarda birçok isim için çalışmalar sürüyor. Beşiktaş'ın kadroya katmak istediği isimlerden biri de Samuel Umtiti... Barcelona'nın kadroda düşünmediği 28 yaşındaki savunma oyuncusu için siyah-beyazlılar bir kez daha girişimde bulunma kararı aldı. Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Fransız stoper için Lyon da devreye girerken, Katalan ekibine 1+1 senelik kiralama teklifinde bulunulması bekleniyor.
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