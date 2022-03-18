Beşiktaş'tan Halil Akbunar bombası! Sudan ucuza...

Ligde kalma mücadelesi veren Göztepe'de gösterdiği performansla takımını ayakta tutmaya çalışan Halil Akbunar ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Tecrübeli futbolcu için Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia edildi. Ligde 27 puanla 18. sırada yer alan takımının kümede kalması için büyük çaba harcayan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 karşılaşmada 4 gol, 5 asist ile İzmir ekibinin en etkili isimlerinden biri oldu.