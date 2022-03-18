Haberler Beşiktaş SON DAKİKA - Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Listede 7 eksik

SON DAKİKA - Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Listede 7 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor'u ağırlacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Önder Karaveli, zorlu karşılaşmanın kamp kadrosunu belirledi. Kart cezalısı Ersin Destanoğlu, sakatlıkları bulunan Miralem Pjanic, Welinton ve Mert Günok kadroya alınmadı. Sakatlıklarıyla ilgili kulüpten bilgi verilmeyen Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Kenan Karaman da kadroya alınmayan diğer isimler oldu. Öte yandan N'Koudou uzun süre sonra listeye dahil edildi. İşte Kartal'ın kamp kadrosu...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 20:16 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 20:28
SON DAKİKA - Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Listede 7 eksik

Beşiktaş ile Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların kamp kamp kadrosu belli oldu.

Kart cezalısı olan Ersin Destanoğlu, sakatlıkları bulunan Miralem Pjanic, Welinton ve Mert Günok kadroya alınmadı.

Sakatlıklarıyla ilgili kulüpten bilgi verilmeyen Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Kenan Karaman da kadroya alınmayan diğer isimler oldu.

Uzun süredir takım kadrosunda bulunmayan Georges-Kevin N'Koudou ise yeniden listede yer aldı. N'Koudou, Hatayspor maçında forma giyerse 106 gün sonra yeşil sahalara geri dönmüş olacak.

İşte Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu...

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