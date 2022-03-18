Michy şartlara bağlı

Takımda ilginç gelişmeler yaşanıyor. G.Saray maçında yedek kalıp oyuna sonradan giren sezon genelinde beklentilerin çok uzağında kalan Batshuayi için yönetim daha farklı bir plana sahip. Beşiktaş, İngilizlerin sözleşmesinin bitimine 1 sezon kalan Batshuayi piyasa değerinin altında bırakma olasılığını değerlendiriyor. Batshuayi'nin de 3 milyon Euro'nun üzerindeki maaşını düşürmesi durumunda kalmasına sıcak gözle bakılacak.
Takımda ilginç gelişmeler yaşanıyor. G.Saray maçında yedek kalıp oyuna sonradan giren sezon genelinde beklentilerin çok uzağında kalan Batshuayi için yönetim daha farklı bir plana sahip. Beşiktaş, İngilizlerin sözleşmesinin bitimine 1 sezon kalan Batshuayi piyasa değerinin altında bırakma olasılığını değerlendiriyor. Batshuayi'nin de 3 milyon Euro'nun üzerindeki maaşını düşürmesi durumunda kalmasına sıcak gözle bakılacak.