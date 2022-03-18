Güneş ısrarı!

Beşiktaş, yeni teknik direktörünü arıyor. Önder Karaveli ile yola devam etmeyi düşünmeyen siyah-beyazlılar, arayışlarını hızlandırdı. Derbi sonrası yöneticileriyle yaptığı görüşmede masanın üzerine ilk olarak Şenol Güneş ismini getiren Başkan Ahmet Nur Çebi, tecrübeli hocaya sıcak bakmayan isimlerle yollarını ayırmayı düşünüyor. Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları gibi Güneş'i istemeyen isimlerin yeni yönetimde olmak istemediğini açıklamasının ardından düğmeye basan Başkan Çebi, yakın bir zamanda 69 yaşındaki teknik adam Şenol Güneş ile bir araya gelerek yeni sezon için 'el sıkışmak' istiyor. Bu arada adaylar arasında yer alan ve şu anda boşta olan Daniel Farke ve Nuno Espirito Santo ile de maliyetleri yüksek olmasına rağmen temasların kesilmediği ifade edildi.