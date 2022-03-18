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Cenk Tosun ve Talisca Beşiktaş'ta buluşacak!

Beşiktaş gelecek sezon için girişimlerine başladı. Siyah beyazlıların eski yıldızları Cenk Tosun ve Talisca tekrar buluşacak. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 'Sırtımda taşırım' dediği Talisca ile 'Ona kapımız her daim açık' dediği Cenk Tosun; şartları kabul ederlerse seneye siyah-beyazlı formayı giyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 06:50
Cenk Tosun ve Talisca Beşiktaş'ta buluşacaklar!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile birebir yaptığı görüşme sonrasında temasların sıklaştırılmasını istedi. Siyah-beyazlıların listesinde en üst sırada tanıdık iki isim var; Cenk Tosun ve Anderson Talisca...

Cenk Tosun ve Talisca Beşiktaş'ta buluşacaklar!

Başkan Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Talisca için "Bizim şartlarımızı kabul etsin, onu sırtımda taşırım" ifadesini kullanırken, önceki gün Rain ile yapıan sponsorluk anlaşmasında da "Neden olmasın, Talisca olabilir" yorumunu yapmıştı.

Cenk Tosun ve Talisca Beşiktaş'ta buluşacaklar!

Siyah-beyazlı taraftarlar da, Başkan'ın bu açıklamalarının ardından sosyal medyada Talisca'ya 'Come to Beşiktaş' mesajlarını göndermeye başladı bile. Kartal'ın forvet adayları arasında yer alan Cenk Tosun da yeşil ışığı yaktı.

Cenk Tosun ve Talisca Beşiktaş'ta buluşacaklar!

G.Saray derbisi için İstanbul'a gelen ve maçı tribünden izleyen Milli forvet "Everton ile sözleşmem bitiyor" açıklamasıyla geri dönüşe olumlu baktığını gösterdi. İki oyuncu için yapılacak finansal görüşmelerde orta yol bulunması durumunda Cenk ve Talisca, Vodafone Park'ta yeniden Beşiktaş formasını terletecek.

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