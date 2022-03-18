Cenk Tosun ve Talisca Beşiktaş'ta buluşacak!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile birebir yaptığı görüşme sonrasında temasların sıklaştırılmasını istedi. Siyah-beyazlıların listesinde en üst sırada tanıdık iki isim var; Cenk Tosun ve Anderson Talisca...

Başkan Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Talisca için "Bizim şartlarımızı kabul etsin, onu sırtımda taşırım" ifadesini kullanırken, önceki gün Rain ile yapıan sponsorluk anlaşmasında da "Neden olmasın, Talisca olabilir" yorumunu yapmıştı.



