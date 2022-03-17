"Talisca da olur daha iyisi de!"

Beşiktaş Başkanı Çebi, Rain ile imzalanan anlaşmanın ardından taraftarları heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. "Sponsor transfer yapacak mı?" sorusuna yanıt veren Başkan Çebi "Getirene getirme denmez. Taraftar birini istiyorsa, siz de onu getirirseniz, ben yapınca beni göklere çıkarıyorlar, benim yerime siz göklere çıkarsınız. Akıllarına bunu sokuyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Onlar da anlıyorlar. Talisca da olabilir, daha iyisi de olabilir. Neden sınırlıyorsunuz ki?" yorumunu yaptı.

TÜRK LİRASI DEĞER

Beşiktaş Başkanı Çebi, "Kur sabitlemesi yok. Ben hiçbir oyuncuma kur sabitleyemedim. Çok denedim ama olmadı maalesef! Kur sabitlemesi olmayacak. Belki de Türk lirası değer kazanacak. Ekonomimiz hep böyle gidecek değil, mutlaka düzelecektir" açıklamasını yaptı.