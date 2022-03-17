SPOR HABERİ - Anlaşma sağlandı mı? Beşiktaş'ta 'Güneşli günler' yakın

Beşiktaş 'ta teknik direktör arayışları yeniden hız kazanırken, listenin ilk sırasına bir kez daha Şenol Güneş 'in ismi yazıldı. Siyah-beyazlıların Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki hedeflerinin ortadan kalkmasından sonra Önder Karaveli'nin gelecek sezon da takımın başında olma ihtimali de yok denecek kadar azaldı.

NABIZ YOKLADI

Beşiktaş yönetiminde, G,Saray ile oynana derbi maçından sonra iki kez teknik direktör konusunda yerli ve yabancı adaylarla ilgili görüş alışverişi yapıldı. Yöneticilerin tek tek fikirlerini paylaştığı toplantıda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir kez daha Şenol Güneş'in adını zikrederek yöneticilerine düşüncelerini sordu.