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SPOR HABERİ - Anlaşma sağlandı mı? Beşiktaş'ta 'Güneşli günler' yakın

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıkları devam eden Beşiktaş hoca arayışlarını sürdürüyor. Listenin ilk sırasındaki isim ise Şenol Güneş.... Başkan Ahmet Nur Çebi de tecrübeli teknik adamı işaret ederek yöneticilerden destek istedi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 06:50
SPOR HABERİ - Anlaşma sağlandı mı? Beşiktaş'ta 'Güneşli günler' yakın

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları yeniden hız kazanırken, listenin ilk sırasına bir kez daha Şenol Güneş'in ismi yazıldı. Siyah-beyazlıların Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki hedeflerinin ortadan kalkmasından sonra Önder Karaveli'nin gelecek sezon da takımın başında olma ihtimali de yok denecek kadar azaldı.

SPOR HABERİ - Anlaşma sağlandı mı? Beşiktaş'ta 'Güneşli günler' yakın

Yeni teknik direktör konusunda başlayan çalışmalar, derbi sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi'nin talimatıyla daha da hızlandı.

SPOR HABERİ - Anlaşma sağlandı mı? Beşiktaş'ta 'Güneşli günler' yakın

NABIZ YOKLADI
Beşiktaş yönetiminde, G,Saray ile oynana derbi maçından sonra iki kez teknik direktör konusunda yerli ve yabancı adaylarla ilgili görüş alışverişi yapıldı. Yöneticilerin tek tek fikirlerini paylaştığı toplantıda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir kez daha Şenol Güneş'in adını zikrederek yöneticilerine düşüncelerini sordu.

SPOR HABERİ - Anlaşma sağlandı mı? Beşiktaş'ta 'Güneşli günler' yakın

Başkan'ın bu sorusu üzerine yöneticilerden bazıları Güneş ismine sıcak bakarken, bir kısmı ise yabancı hocada ısrarcı oldu.

SPOR HABERİ - Anlaşma sağlandı mı? Beşiktaş'ta 'Güneşli günler' yakın

YOLLAR KESİŞECEK
Başkan Çebi'nin bu gelişme üzerine yönetici arkadaşlarına, "Yeni sezonda yeni teknik adama ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Türkiye'ye bilen, takımı tanıyan ve tecrübeli bir isim olarak Şenol Güneş ismini listenin ilk sırasında düşünmemizden doğal bir durum yok.

SPOR HABERİ - Anlaşma sağlandı mı? Beşiktaş'ta 'Güneşli günler' yakın

Sizlerin de onaylaması durumunda başarılı hocayla yeniden çalışabiliriz" fikrini sundu. Bu arada Şenol Güneş'in, Beşiktaş'tan gelecek bir teklife sıcak bakacağı ve yolların yeniden kesişeceği ifade edildi.

SPOR HABERİ - Anlaşma sağlandı mı? Beşiktaş'ta 'Güneşli günler' yakın

BAŞKAN AHMET NUR ÇEBi, MAYIS AYINI MI BEKLiYOR?
Beşiktaş camiasında, mevcut yönetimin Şenol Güneş ile prensip anlaşmasına vardığı ancak resmi açıklamanın mayıs ayındaki seçim sonrasında yapılacağı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

SPOR HABERİ - Anlaşma sağlandı mı? Beşiktaş'ta 'Güneşli günler' yakın

Kongrede yine aday olacak olan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin seçimi kazanmasının ardından Şenol Güneş'i açıklayacağı iddia edildi.

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