Dev anlaşma

Beşiktaş Kulübü, kripto varlık platformu Rain ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Vodafone Park'taki törene, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rain CEO ve Kurucu Ortağı Joseph Dallago ile Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Çebi, törende yaptığı açıklamada, "Rain, bizim forma göğüs sponsorumuz, bundan sonra 2 yıl boyunca onlarla birlikte olacağız." dedi. Çebi, 2 yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında kulübün 14 milyon dolar alacağını söyledi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sponsorluk anlaşmasıyla ilgili KAP'a gönderilen açıklama ise şöyle: "Şirketimiz ile Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde; 16 Mart 2022 tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar Güney Tribün Sponsorluğu ve 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar Forma Göğüs Sponsorluğu kapsamında Şirketimize toplam 12.250.000

Başkan Çebi, "Rain, iki yıl boyunca forma göğüs sponsorumuz olacak. Tribünlerimizden birinin isim hakkını da onlara verdik. İki yıl sonra neden uzun yıllar devam etmeyelim? Beşiktaş biriyle yola çıktığında, onunla uzun yıllar devam etmeyi sever. İki yıl sonra, iki katını almayı hedefliyoruz. Bu konuda hazırlıklı olun. İnşallah kalp krizi geçirmeden, ödemeleri tamamlarsınız. Beşiktaş'ı çok sevdiniz ama az para verdiniz. Bu bir şakaydı, bize büyük destek oldunuz" dedi.

GELİR-GİDERLER EŞİT OLMALI!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Artık bundan sonra gelirleri artırmaktan başka çare gözükmüyor. Gelir ve giderini eşitlediğim bir kulüp hayal ediyorum. Giderleri, kaliteyi düşürmeden aşağı çekmek istiyorum. Altyapı ile bunu desteklemek istiyorum" ifadelerini kullandı. Bu arada yapılan bu anlaşma Türk futbol tarihinin en yüksek göğüs reklam bedeli olurken; şu anda göğüs sponsoru olan Beko'nun ise forma sırt sponsoru olarak devam edeceği belirtildi.

RAİN HİKAYESİ HIZLANACAK

Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır, "Türkiye'ye inanıyoruz. Büyüyen Rain hikayesini Türkiye'den hızlandırmak istiyoruz. Büyüme hikayesinin yazılacağı ülke Türkiye olacak. Dünyanın en güzel statlarının bir bölümüne de adımızı vereceğiz" şeklinde konuştu. RAIN CEO ve Kurucu ortağı Joseph Dallago da ''Türkiye kripto pazarında en önemli marketlerden biri. Biz, Türkiye'den partner hayali kururken Beşiktaş'tan daha iyi bir ortak bulamazdık." dedi. Konuşmasını Türkçe kelimelerle tamamlayan Dallago, "Siyah- beyaz, Kara Kartal, Beşiktaş" ifadelerini kullandı.