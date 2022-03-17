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Beşiktaş'tan Galatasaray'a 2. Gedson çalımı!

Süper Lig'in 30. haftasına girilirken, takımlar gelecek sezonu düşünmeye şimdiden başladı. Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın elinden Gedson Fernandes'i kapan Beşiktaş, şimdi de ezeli rakibinin ilgilendiği Anderson Talisca transferinde öne geçti. İşte Fransız basınına yansıyan o haber...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 20:30 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 20:30
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Beşiktaş'tan Galatasaray'a 2. Gedson Fernandes çalımı! Anderson Talisca için...

Süper Lig'de bu sezon zirvenin uzağında kalan ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray, transferde rakip olmaya devam ediyor.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a 2. Gedson Fernandes çalımı! Anderson Talisca için...

Devre arasında Galatasaray'ın ilgilendiği ve hatta sarı kırmızılı tişörtle poz bile veren Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Beşiktaş, şimdi de eski yıldızı Anderson Talisca için Aslan'ın bir adım önüne geçti.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a 2. Gedson Fernandes çalımı! Anderson Talisca için...

Fransız basını; Maaşının düzenli olarak ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Talisca için Galatasaray'ın da ilgilendiğini ancak Beşiktaş'ın transferde bir adım önde olduğunu yazdı.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a 2. Gedson Fernandes çalımı! Anderson Talisca için...

Haberde ayrıca Gedson Fernandes'i de gelecek sezon için kadrosuna katan siyah beyazlıların, 'rüya takım' kurmayı hedeflediğinin altı çizildi...

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