Beşiktaş'tan Galatasaray'a 2. Gedson çalımı!

Süper Lig'de bu sezon zirvenin uzağında kalan ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray, transferde rakip olmaya devam ediyor.
Süper Lig'de bu sezon zirvenin uzağında kalan ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray, transferde rakip olmaya devam ediyor.
Devre arasında Galatasaray'ın ilgilendiği ve hatta sarı kırmızılı tişörtle poz bile veren Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Beşiktaş, şimdi de eski yıldızı Anderson Talisca için Aslan'ın bir adım önüne geçti.
Fransız basını; Maaşının düzenli olarak ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Talisca için Galatasaray'ın da ilgilendiğini ancak Beşiktaş'ın transferde bir adım önde olduğunu yazdı.
Haberde ayrıca Gedson Fernandes'i de gelecek sezon için kadrosuna katan siyah beyazlıların, 'rüya takım' kurmayı hedeflediğinin altı çizildi...