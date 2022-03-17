Beşiktaş'tan Galatasaray'a 2. Gedson çalımı!

Süper Lig'de bu sezon zirvenin uzağında kalan ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray, transferde rakip olmaya devam ediyor.

Devre arasında Galatasaray'ın ilgilendiği ve hatta sarı kırmızılı tişörtle poz bile veren Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Beşiktaş, şimdi de eski yıldızı Anderson Talisca için Aslan'ın bir adım önüne geçti.