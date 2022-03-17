Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor! Oğuzhan Özyakup ve Welinton...

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor! Oğuzhan Özyakup ve Welinton...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup ve Welinton takımdan ayrı çalıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 15:59
Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor! Oğuzhan Özyakup ve Welinton...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşularla başlayan idmanda çeşitli top kapma ve pas çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra üç takıma ayrılarak dar alanda çift kale maç oynadı.

Oğuzhan Özyakup ile Welinton Souza, takımdan ayrı çalıştı.

Beşiktaş, yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını noktalayacak ve kampa girecek.

DİĞER
45 yaşındaki Ceyda Düvenci her geçen gün eriyor! Son haline takipçilerinden yorum yağdı! Bir deri bir kemik kaldı
Seray Sever acı haberle yıkılmıştı! 9. günde o kareleri paylaştı Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Hakan Ural ve birçok ünlüden mesaj yağdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor