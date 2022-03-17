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BEŞİKTAŞ HABERİ - Fransızlardan olumlu rapor! Rıdvan Yılmaz'a Lyon kancası

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıkları için şimdiden kolları sıvayan Beşiktaş'ın genç yıldızına flaş bir talip çıktı. Fransız ekibi Lyon'un scoutu Cheyrou, derbide izlediği Rıdvan için olumlu rapor verdi. Lyon sezon sonu Beşiktaş’ın kapısını çalacak. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ - Fransızlardan olumlu rapor! Rıdvan Yılmaz'a Lyon kancası

Beşiktaş'ın iki gencinden Ersin için Avrupa kulüpleri sıraya girerken, Rıdvan Yılmaz konusunda da flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray derbisinde takımının tek golünü atan isim olan Rıdvan için Fransız ekibi Lyon'un teklif hazırlığında olduğu bildirildi. Lyon'un şef scoutu Bruno Cheyrou'nun derbide 78'de oyuna girip müthiş bir performans gösteren genç sol beki çok beğendiği belirtildi. Cheyrou'nun Lyon yönetimine verdiği olumlu rapor sonrası Fransız yetkililerin sezon sonu Beşiktaş'ın kapısını çalmasına kesin gözle bakılıyor. Lyon'un 20 yaşındaki futbolcuyu lig bitimine kadar izlemeye devam edeceği de gelen haberler arasında. Milli futbolcu bugüne dek 5 derbi maça çıkarken 3 gol katkısı sağladı. Genç sol bek bu sezon 2-2 biten Fenerbahçe maçında asist yapmıştı. Toplamda ise bu sezon 3 gol, 3 asiste imza attı.

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