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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Ahmet Sagat...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Ara transfer sezonunda Gedson Fernandes'i kadrosuna katan ve gelecek sezonun yapılanmasını kurmaya başlayan siyah beyazlılar, gözünü yeni bir isme dikti. Batshuayi ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Kara Kartal'ın gündemine, Menemenspor'da harika bir sezon geçiren Ahmet Sagat ile ilgilendiği kaydedildi. İşte golcü futbolcunun transferine dair tüm detaylar ve o özel sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 15:23
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Ahmet Sagat...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da Ahmet Sagat rüzgarı esmeye devam ediyor. 25 yaşındaki Ahmet Sagat bu sezon 27 karşılaşmada 14 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Ahmet Sagat...

İzmir ekibinde takım kaptanlığı da yapan 25 yaşındaki forvet sergilediği performansla birçok takımın kıskacına girdi.

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Ahmet Sagat...

Sezon sonunda 1 yıllık daha opsiyonu bulunan Ahmet Sagat'ın adı son olarak Beşiktaş ile anıldı. Bu gelişmenin ardından Menemenspor teknik direktörü Cenk Laleci, aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a açıklamalarda bulundu:

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Ahmet Sagat...

LALECİ: BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLER İZLEMEYE GELECEK
Ahmet Sagat bu sezon birçok takımın radarına girdi. Oyuncumuza Beşiktaş Kulübü'nün ilgisi var. Siyah-beyazlı yöneticiler maçımıza gelip Ahmet Sagat'ı yakında takip edecek. Bu bizim için de büyük bir gurur kaynağı.

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Ahmet Sagat...

Ahmet'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor sanılıyor ancak gerçek çok başka. Ahmet'in mevcut sözleşmesini 1 yıl uzatma opsiyonumuz bulunuyor.

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Ahmet Sagat...

AHMET SAGAT KİMDİR?
Almanya doğumlu olan Ahmet Sağat 26 yaşındadır. Menemenspor forması giyen futbolcu forvet mevkisinde oynamaktadır. Menemenspor takımında oynadığı 27 maçta 2311 dakika süre almış ve 27 kez ilk 11'e girmiş tüm maçlarda yer almıştır. Ahmet Sağat 2021-2022 sezonunda şu ana kadar 2 sarı kart görmüştür. Ahmet Sagat oyun tarzıyla milli futbolcu Cenk Tosun'a benzetiliyor.

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