Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Ahmet Sagat...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da Ahmet Sagat rüzgarı esmeye devam ediyor. 25 yaşındaki Ahmet Sagat bu sezon 27 karşılaşmada 14 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da Ahmet Sagat rüzgarı esmeye devam ediyor. 25 yaşındaki Ahmet Sagat bu sezon 27 karşılaşmada 14 gol 3 asistlik katkı sağladı.
İzmir ekibinde takım kaptanlığı da yapan 25 yaşındaki forvet sergilediği performansla birçok takımın kıskacına girdi.
Sezon sonunda 1 yıllık daha opsiyonu bulunan Ahmet Sagat'ın adı son olarak Beşiktaş ile anıldı. Bu gelişmenin ardından Menemenspor teknik direktörü Cenk Laleci, aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a açıklamalarda bulundu:
LALECİ: BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLER İZLEMEYE GELECEK
Ahmet Sagat bu sezon birçok takımın radarına girdi. Oyuncumuza Beşiktaş Kulübü'nün ilgisi var. Siyah-beyazlı yöneticiler maçımıza gelip Ahmet Sagat'ı yakında takip edecek. Bu bizim için de büyük bir gurur kaynağı.
Ahmet'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor sanılıyor ancak gerçek çok başka. Ahmet'in mevcut sözleşmesini 1 yıl uzatma opsiyonumuz bulunuyor.
AHMET SAGAT KİMDİR?
Almanya doğumlu olan Ahmet Sağat 26 yaşındadır. Menemenspor forması giyen futbolcu forvet mevkisinde oynamaktadır. Menemenspor takımında oynadığı 27 maçta 2311 dakika süre almış ve 27 kez ilk 11'e girmiş tüm maçlarda yer almıştır. Ahmet Sağat 2021-2022 sezonunda şu ana kadar 2 sarı kart görmüştür. Ahmet Sagat oyun tarzıyla milli futbolcu Cenk Tosun'a benzetiliyor.