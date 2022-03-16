Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Ahmet Sagat...

LALECİ: BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLER İZLEMEYE GELECEK

Ahmet Sagat bu sezon birçok takımın radarına girdi. Oyuncumuza Beşiktaş Kulübü'nün ilgisi var. Siyah-beyazlı yöneticiler maçımıza gelip Ahmet Sagat'ı yakında takip edecek. Bu bizim için de büyük bir gurur kaynağı.