Beşiktaş'ta Alex Teixeira pişmanlığı! 1 golünün değeri servet değerinde

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi ve shadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi ve shadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlılarda birçok isim beklenen performans seviyesinin altında kaldı.
Sezon başında Şampiyonlar Ligi için kurulan kadroda kuşkusuz en dikkat çekici isimlerden biri Alex Teixeira olmuştu.
Son olarak Galatasaray maçında etkisiz bir performans sergileyen Brezilyalı futbolcu sonunda taraftarın da sabrını taşırdı.
Alex Teixeira'nın son haftalardaki etkisiz performansına tepki yağdı.
1 GOLÜNÜN MALİYETİ ÇILDIRTTI
Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro (48 milyon TL) kazanmasına rağmen bir türlü isteneni veremeyen yıldız futbolcunun 1 golünün maliyeti ise dikkat çekti.
Bu sezon Beşiktaş forması ile 25 maça çıkan 32 yaşındaki 10 numara, 4 gol atarken, asist sayısında ise sadece 1'de kaldı.
Alex Teixera'nın 1 golünün Beşiktaş'a maliyeti 750 bin Euro yaklaşık 12 milyon TL...