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Beşiktaş'ta Alex Teixeira pişmanlığı! 1 golünün değeri servet değerinde

Beşiktaş'ta sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen Alex Teixeira bir türlü beklenen performans seviyesine ulaşamadı. Brezilyalı futbolcunun son olarak Galatasaray maçında sergilediği kötü performans taraftarın da sabrını taşırdı. Siyah-beyazlılarından yıllık 3 milyon Euro kazanan Teixeira'nın 1 golünün maliyeti ise servet değerinde. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / ÖZEL HABER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 07:41
Beşiktaş'ta Alex Teixeira pişmanlığı! 1 golünün değeri 12 milyon TL

Son olarak Galatasaray maçında etkisiz bir performans sergileyen Brezilyalı futbolcu sonunda taraftarın da sabrını taşırdı.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira pişmanlığı! 1 golünün değeri 12 milyon TL

Alex Teixeira'nın son haftalardaki etkisiz performansına tepki yağdı.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira pişmanlığı! 1 golünün değeri 12 milyon TL

1 GOLÜNÜN MALİYETİ ÇILDIRTTI

Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro (48 milyon TL) kazanmasına rağmen bir türlü isteneni veremeyen yıldız futbolcunun 1 golünün maliyeti ise dikkat çekti.

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