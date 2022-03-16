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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den Anderson Talisca sorusuna flaş yanıt!

Beşiktaş Kulübü, forma göğüs sponsorluğu için Rain şirketiyle sözleşme imzaladı. Lansman toplantısında açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Nur Çebi, Anderson Talisca hakkında kendisine yöneltilen soruya flaş bir yanıt verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 13:49
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den Anderson Talisca sorusuna flaş yanıt!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün yeni forma göğüs sponsorluğu için düzenlenen imza töreninde flaş açıklamalarda bulundu.

Transferle ilgili soru yöneltilen Çebi, sadece Talisca değil, başka futbolcuların da sponsorlar aracılığı ile transfer olabileceğini söyledi.

"Sponsor transfer yapacak mı?" sorusuna yanıt veren Ahmet Nur Çebi, "Getirene getirme denmez. Taraftar birini istiyorsa, siz de onu getirirseniz, ben yapınca beni göklere çıkarıyorlar, benim yerime siz göklere çıkarsınız. Akıllarına bunu sokuyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Onlar da anlıyorlar. Üstüne iyi bir futbolcu da getirirseniz, bundan daha fazlasını istiyorsanız, bu konu taraftar için çok önemli. Talisca da olabilir, daha iyisi de olabilir." dedi.

"HİÇBİR OYUNCUMA KUR SABİTLEYEMEDİM"

Çebi, sözlerini şöyle noktaladı:

"Neden sınırlıyorsunuz ki? Kur sabitlemesi yok. Ben hiçbir oyuncuma kur sabitleyemedim. Çok denedim ama olmadı maalesef! Kur sabitlemesi olmayacak. Belki de Türk lirası değer kazanacak. Ekonomimiz hep böyle gidecek değil, düzelecektir."

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