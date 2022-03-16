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Beşiktaş Icrypex 77 - 71 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor haberi... ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş Icrypex, Pınar Karşıyaka'yı konuk etti. Karşılaşma ev sahibinin 77-71 üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 22:26
Beşiktaş Icrypex 77 - 71 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta erteleme maçında Beşiktaş Icrypex, Pınar Karşıyaka'yı 77-71 yendi. Mücadeleyi izleyen Başkan Ahmet Nur Çebi karşılaşmanın ardından teknik ekibi ve sporcuları kutladı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Yiğit Gönültaş

Beşiktaş Icrypex: Lawson 13, Jefferson 26, Kenan Sipahi 10, Furkan Haltalı 12, Egehan Arna 11, Whitehead 5, Reaves, Ercan Osmani

Pınar Karşıyaka: Baye 15, Mahir Ağva 4, Roll 12, Taylor 9, Tyus 9, Yunus Emre Sonsırma 12, Berkan Durmaz, Burak Can Yıldızlı, Colson 10

1. Periyot: 22-16

Devre: 31-34

3. Periyot: 48-49

Beş faulle çıkan: 35.56 Taylor (Pınar Karşıyaka)

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