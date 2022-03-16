Beşiktaş Ahmet Sagat'ı transfer listesine ekledi

Devre arasında da Süper Lig ekipleri dahil 1. Lig'den de talipleri olan 25 yaşındaki Ahmet Sagat için yönetim, 2 milyon TL bonservis bedeli istemişti.

Bu sezon geride kalan 27 maçın tamamında ilk 11'de görev yapan ve attığı 14 golle de gol krallığı yarışında iddialı bir duruma gelen Sagat, takımının attığı 33 golün 14'üne de direkt katkı sağladı.