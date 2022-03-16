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Beşiktaş Ahmet Sagat'ı transfer listesine ekledi

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak Ahmet Sagat için devreye girdi. Bu sezon attığı 14 golle dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcunun sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 08:01
Beşiktaş Ahmet Sagat'ı transfer listesine ekledi

Spor Toto 1. Lig'de Menemenspor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri çeken Ahmet Sagat, Süper Lig yolunda.

Beşiktaş Ahmet Sagat'ı transfer listesine ekledi

Yeni Asır'ın haberine göre; sezon başında Almanya Bölgesel Lig ekibi Koblenz'den İzmir ekibine katılan ve hem hücuma verdiği katkı hem de istikrarıyla ön plana çıkan Sagat'ın, sezon sonunda Beşiktaş formasını giymeye yakın olduğu belirtildi.

Beşiktaş Ahmet Sagat'ı transfer listesine ekledi

Yeni sezon öncesi yerli oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın İzmir ekibiyle sezon sonu sözleşmesi bitecek gurbetçi golcü Ahmet Sagat'ı transfer listesine aldığı ve uzun zamandır da takip ettiği öğrenildi.

Beşiktaş Ahmet Sagat'ı transfer listesine ekledi

Devre arasında da Süper Lig ekipleri dahil 1. Lig'den de talipleri olan 25 yaşındaki Ahmet Sagat için yönetim, 2 milyon TL bonservis bedeli istemişti.

Beşiktaş Ahmet Sagat'ı transfer listesine ekledi

Bu sezon geride kalan 27 maçın tamamında ilk 11'de görev yapan ve attığı 14 golle de gol krallığı yarışında iddialı bir duruma gelen Sagat, takımının attığı 33 golün 14'üne de direkt katkı sağladı.

Beşiktaş Ahmet Sagat'ı transfer listesine ekledi

Ahmet Sagat ile devre arasında Fenerbahçe ve Trabzonspor da ilgilenmişti.

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