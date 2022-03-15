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Larin idare etti!

Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Cyle Larin, maça yedek kulübesinde başlayıp ilk yarının sonlarında Kenan'ın yerine oyuna girdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 06:50
Larin idare etti!

Tecrübeli futbolcu, ataklara destek vermeye çalıştı. Fazla etkili olamasa da iyi mücadele etti. Larin karşılaşma sonrası "Elimizden geleni yaptık ama olmadı, basit goller yedik" dedi.

KENAN YOKLARI OYNADI
Kartal'ın gurbetçisi Kenan Karaman dün resmen yokları oynadı. Mücademeye sol kanatta başlayan tecrübeli futbolcu, ne hücum ne de savunmada takıma katkı veremedi. Hiçbir topu kontrol edemediği gibi hatalı paslarla da rakibe pozisyon yarattı. Kenan kötü performansı ile ilk yarı bitmeden oyundan alındı.

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