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Karaveli’den erken müdahale

Galatasaray karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta Önder Karaveli, ilk yarının bitmesini beklemeden değişikliğe gitti. Müsabakada 11'de görev verdiği Kenan Karaman ve Güven Yalçın'ı 39. dakikada kenara alan Karaveli, Batshuayi ile Larin'i oyuna dahil etti. Galatasaray karşısında etkisiz bir görüntü sergileyen Kenan Karaman ve Güven Yalçın'a sosyal medyada da siyah beyazlı taraftarların tepkisi vardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 06:50
Karaveli’den erken müdahale
Galatasaray karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta Önder Karaveli, ilk yarının bitmesini beklemeden değişikliğe gitti. Müsabakada 11'de görev verdiği Kenan Karaman ve Güven Yalçın'ı 39. dakikada kenara alan Karaveli, Batshuayi ile Larin'i oyuna dahil etti. Galatasaray karşısında etkisiz bir görüntü sergileyen Kenan Karaman ve Güven Yalçın'a sosyal medyada da siyah beyazlı taraftarların tepkisi vardı.
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