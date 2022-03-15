Hak etmedik!

Karaveli şöyle devam etti: "Güven, Kenan, Ghezzal, Alex ve hatta Atiba ile hiç kaybetmediği kadar top kaybetti. Çok net biçimde önde topu koruyamadık. G.Saray'ın baskısı beklediğimizden daha uzun sürdü. Planladığımız geriden çıkışları yapamamak, ilk yarıda kötü göründük. İkinci yarıda rakibin alanında oynadık. Merkezi iyi kapattılar. Kenarlardan ortaları denedik. Kazanmayı hak edecek bir oyun oynamadık."
Karaveli şöyle devam etti: "Güven, Kenan, Ghezzal, Alex ve hatta Atiba ile hiç kaybetmediği kadar top kaybetti. Çok net biçimde önde topu koruyamadık. G.Saray'ın baskısı beklediğimizden daha uzun sürdü. Planladığımız geriden çıkışları yapamamak, ilk yarıda kötü göründük. İkinci yarıda rakibin alanında oynadık. Merkezi iyi kapattılar. Kenarlardan ortaları denedik. Kazanmayı hak edecek bir oyun oynamadık."
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