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Hak etmedik!

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli derbi ardından önemli açıklamalarda bulundu: "İlk yarıda çok top kaybettik, pas atamadık, savunmada hazırlıksız yakalandık. Rakip golleri ve pozisyonları buldu. İkinci yarı daha iyiydik, daha üstündük. Yeteri kadar pozisyon üretemedik. Başka goller de bulabilirdik. Oyunda sorun yok ama skoru dengeleyemedik. Bütüne bakınca kazanamadık ve maçı da kaybettik. G.Saray başka goller de atabilirdi."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 06:50
Hak etmedik!
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli derbi ardından önemli açıklamalarda bulundu: "İlk yarıda çok top kaybettik, pas atamadık, savunmada hazırlıksız yakalandık. Rakip golleri ve pozisyonları buldu. İkinci yarı daha iyiydik, daha üstündük. Yeteri kadar pozisyon üretemedik. Başka goller de bulabilirdik. Oyunda sorun yok ama skoru dengeleyemedik. Bütüne bakınca kazanamadık ve maçı da kaybettik. G.Saray başka goller de atabilirdi."

Karaveli şöyle devam etti: "Güven, Kenan, Ghezzal, Alex ve hatta Atiba ile hiç kaybetmediği kadar top kaybetti. Çok net biçimde önde topu koruyamadık. G.Saray'ın baskısı beklediğimizden daha uzun sürdü. Planladığımız geriden çıkışları yapamamak, ilk yarıda kötü göründük. İkinci yarıda rakibin alanında oynadık. Merkezi iyi kapattılar. Kenarlardan ortaları denedik. Kazanmayı hak edecek bir oyun oynamadık."
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