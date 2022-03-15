Ersin haftaya cezalı

Derbide sarı kart gören Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu cezalı duruma düştü. G.Saray'ın ikinci golü sonrası itirazları nedeniyle kart gören Ersin; daha önce Karagümrük, ilk yarıdaki G.Saray ve Sivas maçlarında kart görmüştü. Ersin Destanoğlu, Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Derbide sarı kart gören Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu cezalı duruma düştü. G.Saray'ın ikinci golü sonrası itirazları nedeniyle kart gören Ersin; daha önce Karagümrük, ilk yarıdaki G.Saray ve Sivas maçlarında kart görmüştü. Ersin Destanoğlu, Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.