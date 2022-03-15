Haberler Beşiktaş Ersin haftaya cezalı

Ersin haftaya cezalı

Derbide sarı kart gören Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu cezalı duruma düştü. G.Saray'ın ikinci golü sonrası itirazları nedeniyle kart gören Ersin; daha önce Karagümrük, ilk yarıdaki G.Saray ve Sivas maçlarında kart görmüştü. Ersin Destanoğlu, Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 06:50
Ersin haftaya cezalı
Derbide sarı kart gören Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu cezalı duruma düştü. G.Saray'ın ikinci golü sonrası itirazları nedeniyle kart gören Ersin; daha önce Karagümrük, ilk yarıdaki G.Saray ve Sivas maçlarında kart görmüştü. Ersin Destanoğlu, Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
DİĞER
Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? UEFA Avrupa Ligi (Barça-GS) Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? İşte tüm bilgiler
Sivas'ta başıboş sokak köpekleri nedeniyle yola atlayan çocuğa araba çarptı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor