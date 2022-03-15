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Cenk’ten yeşil ışık

Everton'da forma giyen Cenk Tosun, G.Saray-Beşiktaş derbisini izlemek için Nef Stadyumu'na gitti. Cenk, Beşiktaş'a transferiyle ilgili "Everton ile sözleşmem var yaza kadar. Onu şimdiden söylemek doğru olmaz. Beşiktaş'a her sene yazılıyor, sözleşmem var yaza kadar Everton'da devam, ondan sonra karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 06:50
Cenk’ten yeşil ışık

Everton'da forma giyen Cenk Tosun, G.Saray-Beşiktaş derbisini izlemek için Nef Stadyumu'na gitti. Cenk, Beşiktaş'a transferiyle ilgili "Everton ile sözleşmem var yaza kadar. Onu şimdiden söylemek doğru olmaz. Beşiktaş'a her sene yazılıyor, sözleşmem var yaza kadar Everton'da devam, ondan sonra karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Uzun süredir yaşadığı sakatlık durumundan dolayı A Milli takımın Portekiz maçında yer alıp almaması ile ilgili soruya cevap veren yıldız oyuncu Cenk Tosun, "Portekiz maçına sakatlık durumum yetişmez. Portekiz maçını geçersek finale kalacağız, onu da geçersek Dünya Kupası'na gideriz ama öncelik Portekiz maçı" cevabını verdi.

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