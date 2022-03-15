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Çebi terk etti

Dünkü derbiyi Elmas ile birlikte tribünden izleyen Beşiktaş Başkanı ilk yarı sonunda stattan ayrıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 06:50
Çebi terk etti
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbiyi protokol tribününden beraber izledi. Karşılaşma öncesinde iki kulübün başkanları, maç öncesi Galatasaray'ın 'erteleme' talebi nedeniyle karşı karşıya gelmiş ve sert açıklamalar yapmıştı. Buna karşılık Elmas ve Çebi birlikte fotoğraf vermeyi ihmal etmedi. Buna karşılık Çebi ilk yarı sonunda stattan ayrıldı. Karşılaşmanın bitmesini beklemeyen Beşiktaş Başkanı, Kadın Basketbol Takımı'ndan Sorumlu Genel Kurul Üyesi Serhan Çetinsaya'nın sahibi olduğu otele geçti. Nef Stadı'nın hemen alt tarafında bulunan otele geçen Başkan Çebi, karşılaşmanın devamını burada takip etmeyi tercih etti.
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