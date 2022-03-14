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SPOR HABERİ - Ahmet Nur Çebi Galatasaray Beşiktaş maçının ilk yarısı sonunda stattan ayrıldı!

Spor haberi... Süper Lig'in 29. haftasında ezeli rakiplerden Galatasaray ile Beşiktaş karşılaştı. Beşiktaş’ın Galatasaray’a konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sonuçlanırken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de stattan ayrıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 21:41 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 21:42
SPOR HABERİ - Ahmet Nur Çebi Galatasaray Beşiktaş maçının ilk yarısı sonunda stattan ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatırken, protokol tribününde mücadeleyi Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile izleyen Ahmet Nur Çebi de devrenin bitimiyle birlikte stattan ayrıldı.

Karşılaşmanın bitmesini beklemeyen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan Sorumlu Genel Kurul Üyesi Serhan Çetinsaya'nın sahibi olduğu otele geçti. Galatasaray Stadı'nın hemen alt tarafında bulunan otele geçen Çebi, karşılaşmanın devamını burada takip etmeye karar verdi.

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