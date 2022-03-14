O aslanlığı Barça’ya yapın!

Derbİ yaklaşırken kulüpler arasındaki gerilim de had safhaya çıktı. Önceki gün G.Saray başkanı Burak Elmas'ın yaptığı açıklamaya ceap veren siyah beyazlı kulüp ağır ifadeler kullandı. "Nezaketten uzak, sportmenliğe aykırı" olarak nitelenen Elmas'ın sözleri için şu açıklama yapıldı: Maçın ertelenmesiyle ilgili ne Galatasaray'dan ne TFF'den yöneticilerimize hiçbir talep gelmemiştir. Başkanımız, stadyumumuzun inşaatı sırasında aynı misafirperverliği göremediğimiz Galatasaray'a stadyumlarında yağıştan dolayı oluşabilecek zemin problemi ihtimaline karşılık Beşiktaş ve Barcelona maçları için Vodafone Park'ı kullanımlarına açabileceğimizi ifade etmiştir. Ülke puanını bahane ederek kurallara, yönetmeliklere aykırı taleplerine kılıf aramak için İzmir'e gitmeleri, kafalarında saklı niyetlerini gerçekleştirmek için uyguladıkları planın bir parçası mıdır? Sezon başında Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında PSV Eindhoven'dan iki maçta 7 gol yiyerek elenmeyip gruplara kalabilselerdi UEFA sıralamasında Beşiktaş'a yaklaşabilir, ülke puanına hatırı sayılır bir katkı sağlayabilirlerdi. Son 10 yılda ülke puanına açık ara en çok katkıyı sağlayan kulüp olduğumuz UEFA raporlarında açıkça belirtilmiştir. Bu raporları gözden geçirmelerini tavsiye ederiz. Ülke puanına katkı sağlamak için birliktelikten bahsedenler, bu fikirleri 2017'de Avrupa Ligi'nden elenen takımımızın Lyon maçının ertesi günü "Tarih Bir Kere Yazıldı" başlıklı paylaşımı kulüp resmi twitter hesaplarından yayınladıklarında düşünebilselerdi keşke! Beşiktaş maçıyla ilgili olarak "Aslanlar gibi rakibimizin karşısına çıkacağız" ifadelerini kullanan Galatasaray Başkanına perşembe günü Barcelona karşısına da aslanlar gibi çıkmalarını tavsiye ediyoruz.