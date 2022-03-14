Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası Önder Karaveli konuştu: Galatasaray'ın baskısı beklediğimizden uzun sürdü

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

İşte Önder Karaveli'nin açıklamaları:

Maçın ilk yarısı çok top kaybettik. Bu da savunmada hazırlıksız yakalanmamıza neden oldu. 2 gol yedik, daha fazla gol de kalemizde görebilirdik.

İkinci yarı için aynı fikirde değilim. Çıkışta top kaybetmedik. Oyunu ikinci yarıda dengeledik. Ama yeteri kadar pozisyon üretemedik.

Penaltı pozisyonuyla ilgili herkes yorumunu yapacaktır.

Güven'le Kenan'ı oyundan çıkardık. Çok net bir şekilde ön tarafta topu tutamadık. Galatasaray'ın baskısı, beklediğimizden daha uzun sürdü. Gol ve goller, bu süreyi uzattı.