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Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi Önder Karaveli'den Josef de Souza açıklaması!

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Dev derbi öncesi iyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, ilk 11'de yer almayan Josef hakkında, "Josef sadece son 2 antrenmanda takımla birlikte oldu. Oyunun ilerleyen anlarında ihtiyaç duyarsak kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 19:05 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 19:13
Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi Önder Karaveli'den Josef de Souza açıklaması!

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Dev derbi öncesi iyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

Karaveli, "Çok iyi hazırlandık. Statta çalışmak da güzel oldu. Beşiktaş olarak kazanmak için buradayız. Başka da bir şey düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk 11 tercihleri için de açıklama yapan 48 yaşındaki teknik adam, "Josef sadece son iki idmanda takımla çalıştı. Maçta oynamak istediğini söyledi. İlerleyen bölümlerde onu da ihtiyaç halinde kullanacağız. Domagoj Vida'nın durumu daha iyiydi. Atiba da bir süre bizimle değildi ama oynayacak durumda" diye konuştu.

Önder Karaveli, son olarak, "Birçok maçta oyunun hakkını alamadık. Başakşehir maçında 3 pozisyon verdik 2 gol yedik. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Deplasman takımı gibi oynamayacağız. Kazanmak için oynayacağız. Çıkışımız var, burada da sürdürmek istiyoruz." sözlerini kullandı.

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