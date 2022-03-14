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Cyle Larin Galatasaray Beşiktaş maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti. İlk yarıda oyuna dahil olan Cyle Larin maçın ardından açıklamalarda bulundu. Larin yerde kaldığı pozisyon için 'net penaltı' dedi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 22:25
Cyle Larin Galatasaray Beşiktaş maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti. İlk yarıda oyuna dahil olan Cyle Larin maçın ardından açıklamalarda bulundu. Larin yerde kaldığı pozisyon için 'net penaltı' dedi.

İşte o sözler;

Oyunun temposu yavaş başladı ama sonrasında tempo bizim adımıza yükseldi. İkinci yarıda fırsatlar bulduk. Böyle maçlarda neden VAR'a gidilmediğini anlamıyorum. Çok net rakip formamdan çekti. Derbide nasıl VAR'a gidilmiyor. Çok net bir penaltıydı.

Futbol bir takım oyunu. Zor bir sezon geçiriyoruz ama elimizden geleni yapacağız. Sezonu en iyi yerde bitirmek için mücadele edeceğiz.

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