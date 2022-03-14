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Cenk Tosun'dan derbi öncesi transfer cevabı! Beşiktaş...

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi izlemek için Nef Stadyumu’na geldi. Stat girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan milli futbolcu, Beşiktaş'a transferi hakkında flaş ifadeler kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 19:48
Cenk Tosun'dan derbi öncesi transfer cevabı! Beşiktaş...

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesi için Nef Stadyumu'na geldi. Tribünlere girmeden önce açıklamalarda bulunan Tosun, maçı izlemeye geldiğini ifade ederek, müsabakanın favorisinin olmadığını söyledi. Tosun ayrıca yeni sezonda Beşiktaş maçlarını tribünde mi yoksa saha içinden mi takip edeceği sorusu sorulması üzerine ise, "Everton ile sözleşmem var yaza kadar. Onu şimdiden söylemek doğru olmaz. Beşiktaş'a her sene yazılıyor, sözleşmem var yaza kadar Everton'da devam, ondan sonra karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

"PORTEKİZ MAÇINA YETİŞEMEM"

Sakatlık durumundan dolayı milli takımın Portekiz maçında yer alıp almaması ile ilgili soruya cevap veren Cenk Tosun, "Portekiz maçına sakatlık durumum yetişmez. Portekiz maçını geçersek finale kalacağız, onu da geçersek Dünya Kupası'na gideriz ama öncelik Portekiz maçı" cevabını verdi.

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